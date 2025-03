«La classe ça ne s’achète pas» : Adrien Rabiot réagit aux insultes des supporters du PSG

Adrien Rabiot a posté, ce lundi 17 mars, une story sur Instagram en réaction aux insultes dont il a été la cible ce dimanche, lors de la rencontre face à l’OM remportée par le PSG (3-1). Visée, elle aussi, par des insultes et des banderoles hostiles, sa mère Véronique Rabiot annonce vouloir porter plainte.

Soirée mouvementée pour Adrien Rabiot. Après avoir signé à l’OM l'été dernier, le milieu de terrain international français, formé au PSG, club avec lequel il a disputé 227 matches, est devenu la cible numéro une des supporters parisiens. Ces derniers ont fait preuve d'une rare hostilité à son égard lors de la rencontre entre les deux clubs rivaux dimanche soir au Parc des Princes (victoire 3-1 du PSG).

Le PSG ne digère pas

Les fans du PSG n'ont pas digéré le passage dans le camp ennemi. “Rabiot on t’enc....”, a-t-on pu entendre dans les travées du Parc des Princes, obligeant le speaker du stade à intervenir et appeler au calme. Des banderoles visant Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, mais aussi le père du joueur de l'OM, pourtant décédé en 2007 à la suite d'un AVC étaient également visibles. “Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas”, a écrit Adrien Rabiot dans une story, adressant ainsi un tacle à l'endroit de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Adrien Rabiot est sorti du silence après les insultes dont lui et sa famille ont été victimes dimanche soir lors de la rencontre PSG-OM. © Instagram @adrienrabiot_25

“Je ne peux pas aller voir mon fils jouer”

Véronique Rabiot, mère et agente du joueur de l'OM n’était pas présente au Parc des Princes dimanche soir pour des raisons de sécurité. "Je ne peux pas aller au stade voir mon fils", déplore-t-elle. Ciblée, Véronique Rabiot a annoncé, lundi 17 mars sur les ondes de France Info, vouloir porter plainte. “Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté", a-t-elle notamment déclaré. Et d'ajouter : "Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne".

La commission de discipline de la LFP devrait ouvrir un dossier disciplinaire visant le PSG et ses ultras mercredi 19 mars. Les dirigeants du club devraient connaître la sanction dans dix jours.