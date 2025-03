INTERVIEW EXCLUSIVE - Ligue des champions : pour le huitième de finale retour contre Dortmund, le président du LOSC mobilise ses troupes

Après le nul ramené de Dortmund à l'aller (1-1), le LOSC espère se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. À cette occasion, le président du club, Olivier Létang, a accordé une interview exclusive à Europe 1.

À l'aller, Lille avait décroché un prometteur match nul (1-1) en Allemagne. Si le patron du club met en garde supporters et joueurs contre un possible excès de confiance, "Lille n'est pas favori", il y croit et espère vivre une soirée magique comme en octobre dernier où le LOSC avait réalisé un authentique exploit en battant le Real Madrid de Kylian Mbappé.

Q : Olivier Létang, vous êtes le président du LOSC. Ce mercredi soir à 18h45, votre club de Lille affrontera Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Un match exceptionnel. Comment se prépare votre équipe à la vieille de cette rencontre déterminante ?

R : Olivier Létang : On attend ce match avec beaucoup de sérénité et de tranquillité. C'est un huitième de finale de Champions League contre le finaliste de la précédente édition. Donc, on sait que ce sera difficile. On sait que Dortmund reste malgré tout le favori, mais on se prépare et on le dit depuis le début de cette compétition. On veut jouer tous les matchs avec l'envie de les gagner, avec beaucoup d'ambition mais aussi beaucoup d'humilité et de respect par rapport à ce très grand adversaire.

Dortmund est un grand d’Europe, ancien vainqueur de la Ligue des champions mais qui pointe seulement à la 10e place cette saison de Bundesliga. Est-ce que Lille peut se vanter malgré tout d’être le favori ?

Olivier Létang : Non. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le LOSC qui est le favori. Le favori, on l'a évoqué il y a quelques instants, c'est forcément Dortmund qui était finaliste en dernier. Et même si Dortmund ne fait pas une grande saison en Bundesliga, il a fait une très belle campagne, une très belle phase de poule et a éliminé très facilement le Sporting de Lisbonne en allant gagner 3-0 là-bas alors que nous, nous avions perdu 2-0.

Donc, nous, on est dans une dynamique qui est très intéressante, on veut gagner, mais nous ne nous trompons pas, le favori c'est Dortmund. Quand on voit de toute façon les déclarations, y compris celle de Serhou Guirassy qui a dit que ne pas passer serait inconcevable pour eux, ils le savent, ce sont les favoris.

Ce sera à nous, encore une fois, dans un stade qui sera incandescent, de bien appréhender la rencontre, de jouer avec beaucoup de calme, de tranquillité, de sérénité, mais aussi beaucoup de force avec le soutien de nos supporters pour aller chercher la qualification mercredi soir. Nous avons nos arguments et notre volonté : participer au quart de finale même si les deux clubs d'un point de vue économique, ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie.

La différence économique est vraiment très grande entre Dortmund et Lille ?

Olivier Létang : Dortmund, c'est un club qui, l'an dernier, avait un budget de 650 millions d'euros quand le LOSC avait 120 millions d'euros. Le club allemand a une masse salariale de 400 millions d'euros quand le LOSC, c’est 60 millions. Donc, vous imaginez effectivement le décalage. Mais on démontre effectivement, et pas une seule fois, qu'on a la capacité à aussi trouver des solutions pour créer un avantage par rapport à nos concurrents. Dortmund, j'utilisais le terme de monstre au niveau européen dans le sens positif, pour lequel nous avons le plus profond respect, sera favori. Mais encore une fois, notre objectif, c'est de déjouer les pronostics. Je ne dirais pas que ce serait un exploit de battre Dortmund, je dirais que ce serait une grande performance. Et tout un club, toute une communauté va se préparer pour que ce soit une très belle soirée mercredi.

Le LOSC a de fantastiques joueurs notamment le gardien Lucas Chevalier et l’attaquant Jonathan David…

Olivier Létang : Oui, je le dis à chaque fois, je le crois à la force d'un club. J'avais dit quand on avait joué le Real Madrid que c'était le plus grand club au monde. Le plus grand club, pas la plus grande équipe parce qu'il y a de très grands dirigeants. C'est un club qui est très professionnel, très bien organisé, qui a des valeurs très fortes. Donc c'est un club formidable. Nous, on s'inspire et on avance avec nos valeurs à nous. Mais on a un club qui aujourd'hui est fort, avec bien évidemment des individualités. Mais je n'ai pas envie de ressortir un joueur plutôt que l'autre. C'est la force d'un groupe, la force d'un collectif qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif qui est de nous qualifier pour les quarts de finales.

Comment votre entraîneur, Bruno Génésio, aborde de son côté cette rencontre ?

Olivier Létang : Bruno fait un travail remarquable effectivement, merci de me donner l'opportunité de le rappeler de nouveau. Ça va être un match pendant lequel il faudra être patient parce qu'on sait effectivement qu'ils ont des flèches devant, que ce soit Adeyemi, Guirassy ou Gittens sur le côté gauche s’il joue... À nous d'être bien organisés, d'être prudents mais moi, je me refuserais de vous parler de tactique, c’est le rôle de Bruno Génésio. Vous savez, dans ce genre de rencontre, il ne faut pas être prêt avant donc aujourd'hui, il faut être relâché, il faut être assez tranquille et c'est à 18h45 mercredi soir qu'il faudra qu'on soit tous prêts.

Le stade sera-t-il plein malgré l’horaire (18h45) ?

Olivier Létang : Le stade sera, j'ai utilisé le terme, incandescent tout à l'heure. Le stade va être plein, bondé et ça fait partie, effectivement, des grandes ambiances. Je dis toujours, il faut marquer l’histoire d’un club. L'an dernier, on a joué pour la première fois un quart de finale de compétition européenne contre Aston Villa. On a échoué pour la qualification en demi-finale au penalty. Là, si on gagne, ce sera la première fois que le LOSC se qualifiera pour les quarts de finale de Champions League. C'était la première fois à Dortmund que le club n'avait pas perdu un match de huitième de finale ! Donc, on évolue, on progresse et c'est un groupe qui a aussi vécu une certaine expérience. Je me répète de nouveau, c'est un grand club qui se présente face à nous, ça va être très difficile, mais ne nous trompons pas, le favori est Dortmund. À nous d'aller chercher la qualification.

Un mot pour finir sur le PSG, votre ancien club. Le PSG peut-il se qualifier face à Dortmund ?

Olivier Létang : Je n'aime pas parler des autres, mais si vous me posez la question, je pense que le Paris Saint-Germain a fait un très grand match à l’aller. Le résultat ne reflète pas du tout la partie. Ce sera dur bien évidemment d'aller jouer à Liverpool, mais je pense que le Paris Saint-Germain a les moyens d'aller chercher la qualification. Ils ont démontré qu'ils avaient des armes offensives. Ce sera forcément difficile, bien évidemment, mais je pense qu'ils ont toutes leurs chances pour aller chercher la qualification en quart de finale.