Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale retour entre Liverpool et le PSG ?

C'est le rendez-vous de la saison pour le Paris Saint-Germain ! Après leur défaite au match aller (0-1) et ce, malgré une domination quasi-permanente pendant près de 90 minutes, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé se déplacent ce mardi à Liverpool dans le cadre des 8ᵉ de finale de retour de la Ligue des champions. Dans une ambiance qui s'annonce incandescente dans le mythique stade d'Anfield, les Parisiens auront fort à faire s'ils veulent réussir à inverser la tendance.

Un plan de jeu à conserver, mais une efficacité à retrouver

Lors du match aller au Parc des princes, les Franciliens ont su se montrer impressionnants. Pour cette rencontre, Luis Enrique n'avait pas renié ses principes de jeu avec un pressing constant et de longues phases de possession. Malheureusement pour Barcola et consorts, c'est l'efficacité devant le but qui a fui l'équipe parisienne, tandis qu'Allison, le gardien des Reds, réalisait, selon ses dires, "le meilleur match de sa carrière".

Punis dans les arrêts de jeu sur la seule occasion franche anglaise, les Parisiens vont donc devoir réaliser un nouveau match plein mardi pour espérer venir à bout de Liverpool dans leur antre. Mais la mission s'annonce complexe. À domicile, les coéquipiers de Mo Salah sont invaincus depuis 18 matchs toutes compétitions confondues et il est rare de les voir même tactiquement dominés dans leur stade. Une chose est sûre, il va falloir être efficace et clinique pour que le PSG réussisse le plus gros défi de sa saison.

Ce choc européen, arbitré par le Roumain Istvan Kovacs, se déroulera donc ce mardi 11 mars, à Anfield. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Un match que les fans parisiens pourront suivre en direct sur les chaînes du groupe Canal : Canal + Foot et Canal + Live 1. Prise d'antenne à 19h50 pour l'avant-match avec le Canal Champions Club.