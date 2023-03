Intensité, programme… Comment se préparer au mieux pour un marathon

Préparer un marathon est-il accessible à tous ? Dimanche, près de 45.000 personnes seront sur la ligne de départ du marathon de Paris. Malgré les rumeurs sur les réseaux sociaux d'une éventuelle annulation liée à la manifestation contre la réforme des retraites, le 46e édition aura bien lieu dans la capitale le 2 avril prochain. Mais concrètement, chacun est-il en capacité de courir une course de 42 kilomètres ? Que faut-il faire pour s'y préparer ? Invitée dans l'émission Bienfait pour vous, la chroniqueuse sport Anouk Garnier donne quelques conseils pour se mettre dans les meilleures conditions.

Une préparation progressive

Pour cela, la coach a d'abord interrogé Yohan Durand, meilleur Français sur le marathon de Paris en 2021 avec un chrono de 2 heures et 9 minutes, qui pense que tout le monde peut courir une telle course. "Si on s'y prépare bien, si on a un plan, si on est motivé, si on est progressif dans sa préparation, si on fait les choses comme il faut, pour moi, tout le monde peut participer et courir un marathon. Sous réserve évidemment de bien respecter ses consignes, la distance et s'y préparer pendant au minimum trois, quatre, cinq ou six mois pour pouvoir courir l'épreuve", précise le coureur de l'équipe de France de marathon.

Régulièrement, certains problèmes liés à une telle course sont pointés du doigt, notamment au niveau des articulations. Une question se pose donc : courir un marathon est-il mauvais pour la santé ? "Il ne faut pas s'y remettre comme ça du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aux tendons, aux ligaments et aux muscles de se renforcer pour bien protéger le corps. Mais c'est bien plus dangereux pour les articulations de rester assis sur le canapé, il faut le savoir", souligne Anouk Garnier au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Attention au plan d'entraînement

En revanche, il est nécessaire de faire attention aux plans d'entraînement. Accessibles partout, en ligne ou dans les magazines, ces programmes sont destinés aux personnes qui courent déjà, qui ont déjà l'habitude de courir. "Il faut donc se laisser peut-être deux mois d'adaptation à la course à pied. Pour le début, il faut commencer par faire cinq minutes de courses, puis une minute de marche. Il est très important d'intercaler la marche à la course. Cet exercice est à reproduire deux fois pour la première séance. Après, plus vous en faites, plus vous rajoutez des blocs de cinq minutes", explique la chroniqueuse sport.

"Garder en vue que le marathon est une aventure"

Mais quel est l'apport d'une course longue ? Celle-ci apporte un vrai changement dans le style de vie mais aussi une réelle motivation du fait d'avoir un objectif concret. "C'est une aventure extraordinaire. Il y aura des moments difficiles et d'autres où tout ira bien. Mais il faut garder en ligne de cap que le marathon est une aventure. Et quoi qu'il arrive, c'est vous contre vous même, vous contre la distance et une fierté d'avoir franchi la ligne d'arrivée", admet Yohan Durand.

Et pour cela, il est possible de débuter dans la capitale dès samedi prochain lors de la course appelée Paris Run for All. C'est une course solidaire de quatre kilomètres pour l'association Lames de Joie. Celle-ci fabrique des lames de carbone pour les enfants amputés afin de leur permettre de reprendre la course à pied ou une activité sportive. Pour information, il est même possible de la faire en marchant. Un bon exercice pour commencer, et en plus solidaire.