Marathon de Paris 2023 : date, inscriptions, horaires, parcours... Tout ce qu'il faut savoir

Le dimanche 2 avril prochain aura lieu l'édition 2023 du Schneider Electric Marathon de Paris. Une course mythique de 42,195 kilomètres dans les rues de la capitale, autour des monuments historiques parisiens, sur les quais de Seine, et jusqu'aux bois de Vincennes et de Boulogne.

Inscriptions

Malheureusement, les inscriptions de la 46e édition du Marathon de Paris sont closes depuis la fin du mois de janvier. En revanche, il est déjà possible de se préinscrire pour l'édition 2024 sur le site officiel. Cela permet notamment d'être informé en avant-première des inscriptions au Schneider Electric Marathon de Paris 2024 afin de finaliser rapidement son dossier, au meilleur tarif.

Parcours

Le départ de la course handisport aura lieu à 7h55, et celle du peloton à 8h15, en bas de l'Arc de Triomphe. Après avoir descendu l'avenue des Champs-Élysées, les coureurs passeront notamment par la place de la Concorde, l'Opéra Garnier, avant de revenir rue de Rivoli pour passer devant le musée du Louvre et l'Hôtel de Ville. Ils se dirigeront ensuite vers la place de la Bastille, avant de se rendre au Bois de Vincennes, puis de revenir vers Bastille. Ils descendront ensuite sur les quais de Seine, et passeront devant Notre-Dame, le Musée d'Orsay, le Grand Palais et la tour Eiffel. Ils se dirigeront ensuite vers le Bois de Boulogne et longeront notamment le stade Roland-Garros et l'hippodrome d'Auteuil. Direction ensuite le Trocadéro, la place Victor Hugo et la Porte Dauphine. La ligne d'arrivée se situe sur l'avenue Foch.

© Schneider Electric Marathon de Paris

L'ensemble du parcours du Marathon de Paris 2023.

Horaires

En fonction des sas de départ et des objectifs des participants, les coureurs partiront à différents moments. Le départ de la course sera donné à 7h55 avec la catégorie handisports, puis le peloton s'élancera à partir de 8h15.

© Schneider Electric Marathon de Paris

Les coureurs s'élanceront à partir de 7h55.