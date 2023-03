Il court le semi-marathon de Paris en chaussures de ski, le «défi loufoque» d'un passionné de sport

C'est un défi pour le moins inattendu. Un jeune Vendéen, originaire des Sables d'Olonne, a décidé de courir le semi-marathon de Paris (dimanche 5 mars) avec des chaussures de ski. Une idée saugrenue qu'a justifié Pierre Delacoux, le principal intéressé, dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures) : "C'est un défi des plus loufoque. Je suis passionné de sport mais aussi passionné d'aventure. Et même si j'adore participer à des compétitions de manière conventionnelle, j'aime bien, de temps en temps, casser un petit peu la routine et rajouter un peu d'originalité dans des projets. Et donc là j'ai eu l'idée de courir avec les chaussures les plus inconfortables qu'il soit".

Chaque chaussure pesait un peu moins de 2 kg. Une belle performance puisque Pierre Delacoux est parvenu a bouclé les 21 km en moins de deux heures. Et pour se faire, le sportif amateur a toutefois dû s'adapter : "Je me suis entraîné avec des chaussures de ski classiques. Mais étant donné qu'il y avait aucune flexion lorsque je courais ce n'était pas viable, mes pieds ne respiraient pas et se mettaient à gonfler. Donc j'ai décidé d'enlever une partie du chausson de maintien dans la chaussure pour y incorporer une paire de running."

D'autres défis

Ce défi, Pierre Delacoux l'a décidé au détour d'une conversation avec des collaborateurs. "C'était le défi impossible pour les kinés et les médecins du sport. Cela m'est resté dans la tête plusieurs mois car je pensais pouvoir le relever. Ça ne me paraissait pas inhumain", a-t-il relaté au micro de Céline Géraud. Le jeune sportif semble s'être très vite remis de cette performance puisque ses "pieds sont en très bon état", tout son "corps également". "Je suis en très grande forme", a tenu à rassurer le challenger.

Pierre Delacoux n'en est à son premier défi farfelu. En mai 2022, il avait battu le record du monde de la traversée de la Manche en paddle. "J'ai décroché le record à ma grande surprise. J'en suis fier", s'est-t-il enthousiasmé dans Europe 1 Sport. Le jeune Vendéen ne compte pas s'arrêter là. Son prochain défi est la traversée du North Chanel à la nage, le détroit qui sépare l'Écosse de l'Irlande du Nord. Et cette fois-ci il l'assure, il va relever ce "challenge" mais de "manière conventionnelle".