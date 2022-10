JO 2024 : «Un marathon qui revisite l'histoire de France», se félicite Tony Estanguet

Raconter l'histoire à travers le sport. C'est le pari osé des organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 avec un tracé qui diffère intégralement de celui du marathon de la capitale. Après un départ depuis l'hôtel de ville de Paris et plusieurs kilomètres le long des quais de Seine, le parcours traversera le département des Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray) jusqu'au château de Versailles dans les Yvelines.

Les coureurs repasseront ensuite par les Hauts-de-Seine (Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux) pour retrouver la Seine et Paris jusqu'à l'arrivée esplanade des Invalides.

Avec ce parcours atypique, les organisateurs ont voulu mettre en exergue le riche patrimoine français : "C'est un marathon qui revisite l'histoire de France", clame Tony Estanguet. Ils se sont inspirés de la "marche des femmes" d'octobre 1789, événement de la Révolution française, lorsque plusieurs milliers de Parisiennes avaient marché sur Versailles et le roi Louis XVI depuis l'hôtel de ville, dans un contexte de famine. Sous pression, le monarque avait fini par ratifier la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Un marathon donc riche en références historiques, une volonté particulière de Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, qui souhaitait faire de ce rendez-vous "un événement populaire".

Un marathon ouvert à tous

"Nous avons décidé d'ouvrir ce marathon au grand public pour la première fois de l'histoire", se réjouit le triple champion olympique de canoë. Pour la première fois de l'histoire de Jeux, amateurs et professionnels pourront jouer des coudes. Autre révolution, la répartition des dossards puisque les organisateurs se sont engagés à distribuer le même nombre de dossards entre les hommes et les femmes : sur les 40.048 participants, 20.024 seront des hommes et 20.024 des femmes.

"Nous avons voulu connecter ce marqueur des Jeux à un défi majeur de l'époque, l'égalité entre les femmes et les hommes", a justifié Tony Estanguet, mercredi lors d'une conférence de presse.

Avis aux sportifs amoureux ou amoureux d'histoire. Mis à disposition du grand public, 3.000 dossards sont encore disponibles. "Tous les mois, nous faisons gagner ces dossards sur des compétitions organisées par la Fédération d'athlétisme ou par Paris 2024", précise l'ancien champion de canoë. Prochain rendez-vous sur la place de la Bastille, samedi 8 octobre, lors de la journée paralympique.