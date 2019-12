Guy Roux : "Neymar, j'en aurais fait mon deuxième fils"

Il est des contraires qui peuvent s'attirer, et ceux-là en font sans doute partie, du moins d'un côté : qui aurait cru que l'austère et strict Guy Roux puisse s'enamourer d'un caractère aussi fantasque que celui de Neymar ? Sur le plateau de l'émission Face aux auditeurs, diffusée dimanche 29 décembre sur Europe 1, l'emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre pendant 44 ans a rendu hommage à l'immense talent de la star brésilienne, pourtant réputée difficilement gérable pour un club comme le Paris Saint-Germain.

L'interrogation est évidente : Guy Roux aurait-il pu entraîner Neymar ? "C'est aussi une question que je me pose", répond le Bourguignon devant nos auditeurs. "J'en aurais fait mon fils, mon deuxième fils. Avec des rapports extrêmement proches, je pense qu'il aurait pu le mieux se livrer." Il est vrai que lors de ses deux premières saisons au Paris Saint-Germain, où il évolue depuis l'été 2017, le Brésilien n'a pas véritablement eu d'atomes crochus avec ses entraîneurs, Unai Emery et Thomas Tuchel.

Le "tempérament d'enfant" de Neymar

L'un est réputé fêtard, l'autre usait de tous les moyens pour que ses joueurs évitent les boîtes de nuit. "Ça n'aurait pas empêché quelques soirées difficiles pour moi, quand elles étaient faciles pour lui", concède Guy Roux, qui se serait "arrangé" et "accommodé" d'un joueur "intelligent". Et ce malgré "le tempérament d'enfant" du joueur, de ceux qui peuvent être "dans les bandes dessinées qu'on va donner pour Noël au pied des sapins".

Car selon Guy Roux, ce sont les qualités de Neymar sur le terrain qui font la différence. "Qu'est-ce qu'il nous a régalés !", s'enthousiasme-t-il à propos de la très belle prestation du "Ney" à Montpellier, début décembre (3-1). "Même les gens qui ne l'aiment pas se trouvent à apprécier une jolie passe. Quand il met une passe en profondeur, 98% des joueurs la mettent dehors, lui elle a juste la force qu'il faut pour que Kylian Mbappé vienne."

Mbappé, "sympa et pas arrogant"

Kylian Mbappé, justement. Que pense Guy Roux du tempérament stakhanoviste du prodige français, toujours mécontent d'être sorti par son entraîneur, même en fin de match ? Pour le célèbre coach de l'AJA, les critiques sont "extrêmement sévères" à l'endroit du meilleur buteur de la Ligue 1 depuis un an et demi. "Quand il fait gueule en sortant du terrain, je dis bravo ! Quand il sort à deux minutes de la fin, il n'est pas content parce qu'on lui a volé deux minutes qui lui permettraient de mettre un but supplémentaire."

Et Guy Roux de replonger dans sa longue expérience d'entraîneur pour comprendre Kylian Mbappé : "Quand je sortais un joueur, il me faisait la gueule", se souvient-il. "Si jamais il avait un large sourire, je me dis 'mais il s'en fout, il pense déjà au film qu'il va aller voir au cinéma'."

Passé de grand espoir monégasque à icône du football français en une poignée d'années, Kylian Mbappé "n'a vraiment pas la grosse tête pour son niveau de qualités innées", selon Guy Roux. "Comment arrive-t-il à être sympa et pas arrogant ?", se demande l'ancien coach qui a quitté le banc d'Auxerre en 2005, quand le natif de Bondy avait seulement… 6 ans.