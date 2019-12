L'hommage de Guy Roux à Bernard Tapie : "Il a animé la D1 d'une manière formidable"

C'est un hommage d'un monstre du football français à un autre. Dans l'émission Face aux auditeurs, sur notre antenne*, Guy Roux a évoqué Bernard Tapie avec des mots élogieux, alors que les deux voyaient leurs équipes opposées au début des années 1990. Il y avait d'un côté l'austère AJ Auxerre, cornaqué par Guy Roux, et de l'autre le flamboyant Olympique de Marseille bâti par Bernard Tapie. Leur rivalité s'est depuis évaporée, mais la figure du football bourguignon affirme aujourd'hui qu'il a "beaucoup aimé le dirigeant Bernard Tapie".

"Je le salue, je sais qu'il est en santé difficile. Si j'étais un grand chrétien, je ferais des prières pour lui", confie Guy Roux, qui a commencé à entraîner Auxerre en 1961, bien avant que Bernard Tapie ne s'intéresse au football et plus particulièrement à l'OM, en 1986.

Une D1 "relancée" grâce à Tapie

Deux mythes et deux personnalités aux antipodes, aussi. "Il n'avait pas que des qualités, tout le monde a plutôt vanté ses défauts mais il a animé la première division d'une manière formidable et l'a relancée alors que ça s'endormait un petit peu", salue a posteriori Guy Roux. "Le football français lui doit beaucoup, et Marseille lui doit encore plus."

Retiré des affaires liées au football et frappé par un cancer depuis 2017, Bernard Tapie n'a pas reçu de "très bonnes nouvelles" sur l'avancée de la maladie, comme il l'a indiqué à TF1 fin novembre. "C'est logique, ça se poursuit", déplore-t-il, tout en nuançant : "Je ne suis pas dans une phase terminale."

