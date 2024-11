France - Israël : les joueurs se préparent sereinement à la rencontre de jeudi soir

Jeudi soir, quelque 20.000 supporters gagneront les tribunes du Stade de France pour assister au match entre la France et Israël. Un dispositif de sécurité inédit sera mis en place après les violences survenues à Amsterdam la semaine dernière, avec 4.500 policiers et gendarmes déployés afin d'assurer la sécurité des équipes, du staff et des chefs d'État conviés.

"Personne ne peut être insensible"

Lors de l'entrainement tenu ce mercredi soir, les équipes sont restées imperturbables. Une image forte en début de soirée, celle de l'équipe de France, unie, qui a observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Une minute pas tout à fait dans le silence cependant, rythmée au son de bruits de marteaux des ouvriers venus pour fixer des barrières autour du terrain. Un dispositif mis en place pour éviter des débordements lors de la rencontre. A l'extérieur de l'enceinte, des CRS quadrillent d'ores et déjà le Stade de France.

Dans cette atmosphère particulière, les joueurs préparent cette rencontre face à Israël en tentant de faire abstraction du contexte, comme l'expliquait le sélectionneur Didier Deschamps lors de la conférence de presse tenue à la mi-journée. Selon lui, l'ensemble de l'équipe et du staff "a fait en sorte de préparer ce match le plus normalement possible". Cependant, "personne ne peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant". Et cela se ressent jusqu'au nombre "de supporters" qui seront présents jeudi soir.

Les joueurs israéliens, de leur côté, sont toujours escortés jusqu'au Stade de France par des forces de l'ordre afin d'assurer leur sécurité. Depuis les évènements du 7-Octobre 2023, les footballeurs de l'État hébreu ne peuvent plus jouer dans leur pays. Mais leur sélectionneur Ran Ben Shimon ne s'apitoie pas sur leur sort, rappelant que ce qui est "difficile", ce sont "les gens qui se battent en Israël pour apporter la paix à nos enfants."

Dernière information sur la rencontre, NGolo Kanté devrait être capitaine des Bleus ce jeudi soir, à la place de Kylian Mbappé. Et à la question d'un journaliste sur l'absence de la star, Didier Deschamps n'est pas passé par quatre chemins, en répondant : "il n'est pas là, laissez-le tranquille."