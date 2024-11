France-Israël : Emmanuel Macron assistera à la rencontre, Israël recommande à ses citoyens de ne pas s'y rendre

Emmanuel Macron assistera jeudi au match de football qui opposera, sous haute sécurité, la France à Israël au Stade de France, à Saint-Denis, a indiqué dimanche l'Elysée à l'AFP, confirmant une information de RTL. Selon l'entourage du président de la République, il s'agit notamment "d'envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine".

Des appels à agresser des Israéliens dans plusieurs villes d'Europe décelés

Le préfet de police de Paris a d'ailleurs détaillé ce dimanche le dispositif de sécurité autour de la rencontre. 4.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 2.500 autour du Stade de France, 1.500 à Paris et dans les transports en commun. Des chiffres qui pourraient encore bouger en début de semaine en fonction de la situation. Mais dans le même temps, les autorités israéliennes ont appelé dimanche les supporters à éviter de se rendre au match France-Israël à Paris, suite aux violences qui se sont produites à Amsterdam en marge d'une autre rencontre sportive.

"Le Conseil de sécurité nationale recommande aux Israéliens à l'étranger d'agir en prenant des précautions (...) notamment pendant la semaine à venir, d'éviter totalement de se rendre à des rencontres sportives et événements culturels auxquels participent des Israéliens, surtout au prochain match de l'équipe d'Israël à Paris", a indiqué dans un communiqué cet organisme qui dépend du bureau du Premier ministre.

Il affirme que des appels à agresser des Israéliens, des membres des communautés juives dans plusieurs villes d'Europe ont été décelés au cours de ces derniers jours et de ces dernières heures. Les villes où le danger serait le plus grand sont Amsterdam, une nouvelle fois, mais aussi Bruxelles, plusieurs localités en Grande-Bretagne et également à Paris. Dans ces différentes villes, il est fortement recommandé aux Israéliens d'éviter d'assister à des rassemblements culturels ou sportifs, y compris donc la rencontre France-Israël.

Il faut dire qu'un nombre réduit de supporters Israéliens avait prévu de faire le déplacement, pas uniquement en raison de considérations sécuritaires d'ailleurs. Les événements d'Amsterdam, bien évidemment, mais aussi la rareté et le coût élevé des vols qui proviennent d'Israël dû à l'état de guerre. Et puis, il faut le dire, les médiocres performances de l'équipe nationale de football. Selon un site spécialisé dans l'actualité sportive, seules quelques dizaines de billets réservés aux supporters d'Israël ont été vendus. Une information rapportée avant même la publication des avertissement à la fois précis et inquiétant du Conseil national de sécurité.