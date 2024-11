France-Israël : sécurité maximale autour de l’équipe de football israélienne

La sélection d’Israël a atterri lundi à Roissy dans la plus grande discrétion et loge près de l’aéroport, dans le Val d’Oise. Le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Les joueurs israéliens ont pu s’entrainer dans la soirée dans une enceinte ultra-sécurisée. Protégés par le RAID, les footballeurs de l’État hébreu vont réduire au maximum leurs déplacements.

Hôtel ultra-sécurisé, déplacements réduits au maximum

Les joueurs de Ran Ben Shimon n’iront pas découvrir les charmes de la capitale française mais resteront cloitrés la majeure partie du temps dans leur hôtel privatisé et protégé par les forces de l’ordre. Des discussions au plus haut niveau ont eu lieu entre les autorités israéliennes et françaises pour assurer la sécurité et la bonne tenue de cette rencontre, confirme le journaliste spécialiste du football israélien, Jonathan Serero : "Il y a une certaine inquiétude autour de la sélection israélienne de football. Le Shin Bet, les services de renseignements intérieurs, s’assurent de la sécurité de l’ensemble du staff de l’équipe d’Israël. Tout a été organisé pour que tout se passe pour le mieux jusqu’à jeudi soir."

Entrainement à huis clos au Stade de France ce mercredi

Mercredi après-midi, les footballeurs israéliens seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’au Stade de France où ils s’entraineront à huis clos après les joueurs de Didier Deschamps. Une conférence de presse aura également lieu comme le prévoit le protocole de l’UEFA. Seuls les journalistes accrédités pourront y assister. L’enceinte sera entourée d’un cordon de sécurité. Les autorités de l’État Hébreu ont appelé les supporters israéliens à éviter de se rendre à la rencontre jeudi soir : "Il n’y aura pas de déplacement de fans israéliens comme c’était le cas en Hongrie. Les services de sécurité ont élevé au plus haut-niveau le niveau d’alerte cette rencontre", explique Jonathan Serero.

L’équipe de France s’entraine quant à elle à Clairefontaine. L’attaquant du PSG Ousmane Dembele, blessé à l'ischio-jambier droit, est remplacé par le joueur du Bayern Munich Kinsley Coman. Les Français, qui avaient battu en Hongrie à Budapest en octobre dernier les footballeurs israéliens, seront favoris.