France-Israël : les Bleus dans leur bulle à Clairefontaine, malgré le contexte du match

C’est un match sous haute sécurité qui se déroulera jeudi soir au Stade de France, malgré l’appel des députés insoumis de reporter cette rencontre. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron, le Premier ministre Michel Barnier et l’ancien président Nicolas Sarkozy seront présents au match. Alors que l’équipe d’Israël vit cloitrée dans son hôtel, protégée par un imposant dispositif de sécurité, l’équipe de France essaie de préparer cette rencontre en toute sérénité malgré le contexte.

"On va essayer de faire comme si c’est un match normal"

L’équipe de France se prépare dans sa bulle à Clairefontaine. Les Bleus se sont entrainés mardi à huis-clos sur l’un de leurs terrains, en pleine forêt de Rambouillet. L’attaquant du Bayern Munich Kinsley Coman, absent depuis l’Euro 2024, a fait son retour pour pallier l’absence d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde Benjamin Pavard, qui n’a pas joué une seule minute lors de la compétition européenne en Allemagne, est lui aussi présent.

Comme il y a un mois à Budapest, les Français vont affronter Israël dans une atmosphère très particulière, dans un Stade de France ultra-sécurisé et qui risque de sonner creux. Les hommes de Didier Deschamps vont tenter de faire abstraction de ce contexte brûlant, expliquait mardi matin en conférence de presse le gardien lillois Lucas Chevalier, appelé pour la première fois en Bleu. "On va essayer de faire comme si c'était un match normal, mais dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. On a forcément de la compassion avec ce qu'il se passe au Moyen-Orient, on va essayer de faire le mieux qu'on peut", avait-il assuré.

Seulement 20.000 supporters attendus jeudi soir

Au total, 20.000 supporters seulement sont attendus dans les gradins jeudi soir. Il faut dire que ce match est classé à très haut-risque par le ministère de l’Intérieur. Que beaucoup de fans préfèrent rester cette fois devant leur télé plutôt que d’aller au stade, c’est logique, assure le défenseur français Dayot Upamecano. "Je peux comprendre pourquoi les gens ne veulent pas venir, c'est leur choix. On va continuer à se battre sur le terrain et gagner ce match", affirme-t-il.

Les hommes de Didier Deschamps s’entraineront ce mercredi au Stade de France comme les Israéliens, qui seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’à l’enceinte de Saint-Denis pour un entrainement à huis-clos, ouvert 15 minutes aux médias accrédités.

Kylian Mbappé de passage à Paris

Pendant ce temps, Kylian Mbappé, absent de ce rassemblement, en a profité pour venir à Paris en début de semaine. Le Madrilène a posté quelques photos sur Instagram. La star de 25 ans a retrouvé ses anciens coéquipiers du PSG Achraf Hakimi et Arnau Tenas avec lesquels il a notamment disputé une partie de padel et joué aux jeux vidéo.