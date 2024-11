Match France-Israël : l'équipe d'Israël se sent «en sécurité» à Paris, affirme son sélectionneur

L'équipe de football d'Israël, qui affronte la France au Stade de France jeudi en Ligue des Nations, se sent "plutôt en sécurité" sur son lieu d'entraînement en région parisienne, selon son sélectionneur Ran Ben Shimon, qui s'est exprimé dans une vidéo diffusée mardi par sa fédération.

4000 policiers et gendarmes, 1600 agents de sécurité

Après les violences survenues la semaine passée à Amsterdam, où des supporters du club israélien du Maccabi Tel Aviv ont été attaqués, et alors que de nouveaux heurts ont éclaté dans la capitale des Pays-Bas, le match de jeudi en France est considéré par les autorités comme "à haut risque". C'est pourquoi, d'importants moyens vont être déployés pour faire face à d'éventuels affrontements, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans le journal du 20H00 de TF1.

S'"il n'y a pas de menace particulière", le "risque 0 n'existe pas". Et pour cette raison "nous avons pris des mesures exceptionnelles avant, pendant et après le match" France-Israël, insiste-t-il. 4000 policiers et gendarmes ainsi que 1600 agents de sécurité seront ainsi mobilisés, afin que l'événement se déroule sans accroc. L'unité spéciale du Raid est aussi sollicitée. "Le Raid, depuis que l'équipe israélienne a mis le pied sur le sol français, est actif. Et le Raid sera dans le stade", a précisé Bruno Retailleau.

"La police fait son travail"

"Nous nous sentons plutôt en sécurité ici, il y a beaucoup de forces de sécurité autour de nous", a déclaré Ran Ben Shimon, le sélectionneur de l'équipe israélienne. "Ils font ce qu'il faut, et je me concentre sur le match", termine-t-il. Le lieu d'entraînement et de résidence des Israéliens est gardé secret, et le contexte a dissuadé les supporters de venir nombreux au stade. A peine 20.000 personnes sont attendues jeudi soir.

Les autorités israéliennes ont appelé dimanche leurs propres supporters à éviter de se rendre à Saint-Denis, une semaine après les violences d'Amsterdam, liées au contexte de la guerre à Gaza. Dans la même vidéo, le milieu de terrain de l'équipe d'Israël Ethane Azoulay confirme que les joueurs se sentent en sécurité : "La police fait son travail, et nous avons l'esprit complètement au football", dit-il, regrettant toutefois l'absence de supporters : "C'est un peu dommage que les Juifs ne puissent pas venir au match, mais c'est comme ça pour l'instant, et nous nous concentrons sur le football".