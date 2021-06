France-Bulgarie : l'heure des derniers réglages pour les Bleus avant l'Euro

ANALYSE

Dernière répétition avant l'Euro 2020. A une semaine de son entrée en lice dans la compétition, l'équipe de France affronte ce mardi soir (21h10) la Bulgarie en amical au Stade de France. Le sélectionneur Didier Deschamps va profiter de cette ultime préparation pour peaufiner les réglages de son équipe, avant d'entrer dans le vif du sujet face à l'Allemagne, le 15 juin. Il devrait aligner son équipe-type, avec pour la deuxième fois le trio d'attaque Benzema-Griezmann-Mbappé, prometteur contre le pays de Galles début juin (3-0). Le tacticien comptera également sur le retour de N'Golo Kanté au milieu de terrain. Ce sera aussi une répétition pour la défense des Bleus, avec toutefois un Lucas Hernandez incertain. Enfin, les remplaçants devront saisir leur chance pour espérer jouer un plus grand rôle à l'Euro.

Deuxième test pour la "BGM"

Ce trio magique était attendu. Réunis pour la première fois sous le maillot de l'équipe de France début juin en amical contre le pays de Galles (victoire 3-0), Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont livré une prestation prometteuse avec les premiers automatismes. Certes, les Gallois ont rapidement joué à dix en raison de l'exclusion d'un de leurs joueurs, et Karim Benzema n'a pas marqué pour son retour en sélection après cinq ans d'absence. Mais le jeu offensif des Bleus a séduit le sélectionneur Didier Deschamps. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont soigné leurs statistiques, bien aidés aussi par l'impact du Madrilène dans le jeu. Face à la Bulgarie, "DD" attendra plus de réussite du côté de Karim Benzema, avec des combinaisons toujours plus efficaces devant le but adverse.

Le retour de Kanté dans un 4-4-2 losange ?

Il est également très attendu dans les rangs tricolores. N'Golo Kanté va faire son retour dans le milieu de terrain de l'équipe de France ce mardi soir. Potentiel Ballon d'Or, auteur d'une saison remarquable avec son club de Chelsea, le discret milieu récupérateur est un élément clé pour Didier Deschamps qui doit chercher à le mettre dans les meilleures conditions. Va-t-il reconduire le schéma tactique de la dernière rencontre face au pays de Galles début juin, en 4-4-2 losange ? Un schéma que le milieu de terrain n'a pas connu avec les Bleus en 2021. Plus à son aise en milieu central, N'Golo Kanté pourrait être titularisé au cœur d'un système à trois milieux récupérateurs, aux côtés de Paul Pogba et Corentin Tolisso ou Adrien Rabiot (touché à une cheville).

En défense, ultime répétition avant l'Euro

Didier Deschamps devrait s'appuyer sur la même base défensive que lors des derniers matches de l'équipe de France. Devant son gardien et capitaine Hugo Lloris, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe devraient de nouveau être associés en défense central, tout comme Benjamin Pavard sur le côté droit. En revanche, le latéral gauche Lucas Hernandez serait légèrement touché à un genou, et pourrait donc laisser sa place à Lucas Digne. Il s'agira toutefois en grande partie d'une structure défensive que le sélectionneur affectionne, et pour cause : les Bleus n'ont encaissé qu'un seul but en 2021, face à l'Ukraine en mars dernier (1-1), sur cinq matches disputés avec cette composition défensive.

La dernière chance pour les remplaçants

Les matches amicaux permettent généralement aux remplaçants de glaner du temps de jeu en sélection. Didier Deschamps pourrait leur offrir de nouvelles opportunités de briller à quelques jours du début de l'Euro 2020. Juste derrière le trio magique (Benzema, Griezmann, Mbappé), le Barcelonais Ousmane Dembélé aspire à jouer la carte du "super remplaçant" grâce à une saison accomplie en club et à une bonne prestation face au pays de Galles, récompensée par un but. Corentin Tolisso et Lucas Digne devraient profiter des légères méformes physiques d'Adrien Rabiot et de Lucas Hernandez pour démarrer le match face à la Bulgarie sur la pelouse. Enfin, Didier Deschamps voudra sans doute tester son arrière-garde, comme le jeune défenseur de Séville Jules Koundé, entré en jeu lors du premier match de préparation.

Beaucoup de possibilités s'offrent donc au sélectionneur Didier Deschamps pour ce dernier match de préparation à l'Euro 2020. Une rencontre riche d'enseignements qui se jouera au Stade de France devant 5.000 spectateurs, une première pour les Bleus depuis novembre 2019.