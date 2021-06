"Il a sa place" : pour son retour en Bleus, les promesses de Benzema contre le pays de Galles

S'il a raté un penalty, Karim Benzema a laissé entrevoir de très belles promesses. Plus de cinq ans après sa dernière sélection, le buteur du Real Madrid a fait son grand retour en équipe de France, mercredi contre le pays de Galles à Nice, lors de la victoire des Bleus 3-0. Et à deux semaines de l'Euro, l'ancien Lyonnais s'est montré très à l'aise dans le collectif. L'attaquant de 33 ans a ainsi multiplié les passes et affiché sa bonne entente avec Griezmann et Mbappé, avec lesquels il pourrait mener l'attaque des Bleus à l'Euro. Et sa technique impressionnante et ses gestes de grande classe ne sont pas passés inaperçus.

L'attaquant a eu "de très bonnes sensations"

Bien sûr, le Français a raté un pénalty - qu'il avait lui-même obtenu - mais Karim Benzema a préféré retenir le positif au micro de TF1. "J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail, de physique. Je me suis bien senti tout au long du match. Je suis monté en puissance, donc c'est de bon augure pour la suite", a-t-il déclaré.

Karim Benzema, qui a tiré à neuf reprises durant le match, a même touché le poteau, mais Didier Deschamps ne lui en tient pas rigueur. " Pour un attaquant, marquer c'est concrétiser... Mais son registre, sa palette élargie, ont permis à l'équipe de France d'avoir une maîtrise et d'avoir de la complémentarité avec ses partenaires", a assuré le sélectionneur après la rencontre. La star devra donc encore attendre avant d'inscrire un 28ème but en Bleu. Karim Benzema aura sans doute une nouvelle chance mardi prochain, quand les Bleus recevront la Bulgarie au Stade de France.

"Un apport offensif énorme"

Sans surprise, le retour de l'attaquant était très attendu par de nombreux fans, frustrés par ces longues années d'absence en sélection. C'était le cas de la famille Gauthier, dont tous les membres sont des admirateurs de Karim Benzema, notamment le père, Christophe, entraîneur des jeunes du Sporting Club de Bron Terraillon, le tout premier club de Karim Benzema

"C'est trop bien, ça fait 5 ans qu'on attend ça", confiait-il, ému, au moment de l'entrée sur la pelouse de l'ancien prodige de la ville, maillot bleu sur le dos. Et même s'il n'a pas marqué, Christophe vante "l'apport offensif énorme" de Benzema. "Franchement, il a sa place. La preuve, Deschamps ne l'a pas sorti du match." Et pour Delphine, son épouse, ce n'est que partie remise. "Au match d'ouverture contre l'Allemagne, c'est lui qui va marquer, j'en suis sûre", assure-t-elle.