Euro : intégration réussie à Clairefontaine pour Jules Koundé, nouveau prodige des Bleus

Les Bleus continuent leur préparation à Clairefontaine dans une bonne ambiance et sous le soleil. Et si tous les yeux étaient tournés vers Karim Benzema, la présence de Jules Koundé n'a pas non plus laissé indifférent. Le défenseur central est retenu pour l'Euro alors qu'il n'avait jamais été convoqué auparavant. Le sélectionneur, Didier Deschamps, a été particulièrement séduit par ce joueur atypique et attachant.

"L'objectif est de ne pas être en tribune"

Le petit nouveau est un phénomène de 22 ans. Formé à Bordeaux, il s’est fait un nom en Espagne, au FC Séville. Petit gabarit, rapide et très à l'aide balle au pied, Jules Koundé est un défenseur qui casse les codes. Passé par les espoirs, il côtoie désormais les champions du monde, mais ne semble pas impressionné. "C'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe, mais je suis quelqu'un d'assez ambitieux donc je viens ici en ayant l'objectif de ne pas être en tribune", confie le joueur au micro d'Europe 1.

Amateur de rap

Jules Koundé a un peu de Mbappé en lui, car au-delà de son talent, c’est un jeune engagé qui parle facilement des sujets qui le touchent. Sur l’hymne polémique des Bleus, il n’a d’ailleurs pas hésité à dire tout le bien qu’il pense de son interprète. "Youssoupha, c'est un artiste que j'aime bien, que j'écoute. Ceux qui connaissent, qui sont amateurs de rap, pourront certifier qu'il a des jolis textes."

Jules Koundé a logiquement interprété une chanson de rap (de l’artiste Dinos), pour son premier grand dîner au château. Une intégration réussie à Clairefontaine pour ce prodige que le Real Madrid espère recruter après l’Euro.