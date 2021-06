Foot : France-Bulgarie le 8 juin accueillera 5.000 spectateurs

Le match France-Bulgarie, préparatoire à l'Euro de football, pourra se dérouler le 8 juin avec 5.000 spectateurs et un couvre-feu décalé à 23 heures par dérogation, a-t-on appris jeudi auprès du ministère des Sports. Ce match qui se déroulera au Stade de France bénéficiera un jour en avance des conditions de la deuxième étape de déconfinement, qui fait passer la jauge de 1.000 à 5.000 spectateurs et le couvre-feu de 21 à 23h00.

Pas de dérogation au couvre-feu pour Roland-Garros

Pour la finale de la Coupe de France, le 19 mai dernier, le gouvernement avait refusé toute dérogation et le match s'était donc déroulé à huis clos, de même pour le match préparatoire de l'Equipe de France à Nice mercredi soir. Le tournoi de Roland-Garros, qui a pu accueillir quelque 5.000 spectateurs depuis l'ouverture, n'a pas non plus bénéficié d'une dérogation au couvre-feu pour la nouveauté de ses sessions de nuit.

Le 9 juin rouvriront également pour les sportifs amateurs les salles de sport, les piscines pour les adultes.