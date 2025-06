Ligue des champions : après un premier sacre, quel avenir pour le PSG ?

Après la victoire en finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est-il sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension ? Avec une équipe jeune et solide, largement soutenue par les supporteurs, le club parisien pourrait bien connaître de nouvelles victoires historiques dans les prochains mois.



Après le sacre ce samedi en finale de la Ligue des champions, quel avenir pour le Paris Saint-Germain ? Ce trophée en appelle d'autres parce que l'équipe du club est jeune et elle est encore loin d'avoir révélé tout son potentiel.

Car le potentiel est énorme, avec une moyenne d'âge de seulement 24 ans. Et les talents sont nombreux : Désiré doué, double buteur et passeur, héros de la soirée munichoise, aura 20 ans mardi. On compte également Bradley Barcola, 22 ans, Senny Mayulu, formé au club et qui a marqué le cinquième but à Munich, à seulement 19 ans.

Une équipe qui fait rêver

"C'est un rêve, c'est la première fois qu'on peut les approcher d'aussi près. Vivre avec eux, c'est un moment de joie, ça va rester à crever à jamais", confie un supporter au micro d'Europe 1, présent lors de la parade sur les Champs-Élysées. On était à 3 mètres, on était bien placés, c'était top", poursuit-il.

"J'espère qu'aujourd'hui ça ne sera pas la dernière et qu'on gagnera d'autres", ajoute un autre homme portant les couleurs du club parisien. Le PSG intègre le cercle des 22 clubs qui ont remporté la Ligue des champions. Les Parisiens sont champions d'Europe, un titre qui va sans doute les libérer pour aller chercher d'autres trophées.

De nouveaux titres en ligne de mire

Peut-être viser une nouvelle Ligue des champions, mais avant tout, le 15 juin prochain, les Parisiens seront en déplacement aux États-Unis, où ils disputeront le championnat du monde, nouvelle formule. Deux autres formules seront au programme également : la Supercoupe d'Europe en août prochain et la coupe intercontinentale en décembre.

Désormais, cette équipe parisienne est si forte et si soudée qu'elle devrait encore offrir aux supporteurs de grands moments de joie.