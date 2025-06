Formule 1 : Lando Norris signe la pole position du Grand Prix d'Autriche devant Charles Leclerc et Oscar Piastri

La Formule 1 est sur le Red Bull Ring pour disputer le Grand Prix d'Autriche. Sur les terres de Red Bull, c'est Lando Norris qui partira en pole position du 11e rendez-vous de la saison devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Des qualifications contrastées pour les Français, Esteban Ocon s'élancera de la 17e place, Hadjar de la 13e quand Gasly partira lui de la 10 place.

La Formule 1 est de retour en Europe pour le 11e Grand Prix de la saison. À Spielberg, c'est Lando Norris qui partira en pole position du Grand Prix d'Autriche ce dimanche. Au volant de sa McLaren, il a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et celle du leader du championnat du monde, son coéquipier Oscar Piastri. Max Verstappen partira seulement septième. Des qualifications qui ont réservé quelques surprises.

Ocon 17e, Hadjar 13e

En Q1, Hulkenberg, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda au volant de sa Red Bull, Esteban Ocon et Lance Stroll ont été les cinq premiers pilotes à être éliminé de cette séance de qualification. Ce sont les McLaren, à l'aise sur ce tracé qui ont signé les meilleurs temps, Lando Norris devant Oscar Piastri.

La deuxième partie des qualifications a été marquée par un drapeau rouge, présenté à moins de six minutes de la fin, pour un incendie sur la pelouse au niveau de la ligne de départ. Autre surprise de cette Q2, en signant le cinquième temps, Bortoleto se qualifie pour la Q3. Déception pour le Français Isaack Hadjar qui n'a pas pu faire mieux que 13e. Fernando Alonso, Alexander Albon, Franco Colapinto et Oliver Bearman sont les autres éliminés de cette Q2.

Lando Norris en patron

En Q3, Lando Norris a largement dominé. Le Britannique, signe la 12e pole position de sa carrière, la troisième de la saison, avec un temps en 1'03"971, plus de cinq dixièmes de mieux que Charles Leclerc et presque six sur son coéquipier Oscar Piastri qui a raté sa deuxième tentative. Des qualifications satisfaisantes pour la Scuderia puisque Lewis Hamilton signe la quatrième place.

Vainqueur au Canada, George Russell s'élancera de la cinquième place juste devant Liam Lawson. Max Verstappen, en difficulté avec sa monoplace qu'il jugeait "inconduisible" partira de la septième place. Borteleto, Antonelli et Pierre Gasly complètent le Top 10.