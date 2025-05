Formule 1 : Lando Norris s'impose au Grand Prix de Monaco

Lando Norris a brisé les rêves de doublé de Charles Leclerc. Le pilote britannique s'est imposé au Grand Prix de Monaco devant le pilote Ferrari et Oscar Piastri. La course a été marquée par l'abandon du Français Pierre Gasly. Le jeune Isack Hadjar a pris la 6e position. La nouvelle règle des deux arrêts a eu le mérite d'entretenir le suspens.

Grâce à une stratégie parfaitement exécutée et une grande solidité sous pression, Lando Norris a remporté le Grand Prix de Monaco 2025 devant Charles Leclerc et Oscar Piastri.

Dans une édition marquée par l’introduction de deux arrêts obligatoires, la gestion stratégique a été décisive. Longtemps leader, Max Verstappen a tenté un pari en retardant son second arrêt, espérant une neutralisation de course. Mais cette opportunité ne s’est jamais présentée. Le Néerlandais est finalement rentré dans les stands à trois tours de l’arrivée et a cédé la tête à Lando Norris, qui contrôlait Charles Leclerc. Le pilote McLaren a immédiatement creusé l’écart pour s’assurer la victoire.

Ferrari et McLaren au coude-à-coude

Charles Leclerc, deuxième à domicile, a longtemps espéré profiter de l’usure des pneus de Lando Norris. Il est resté dans ses échappements durant de nombreux tours sans réussir à provoquer la faute, malgré quelques critiques à la radio sur les erreurs du Britannique. Oscar Piastri, très rapide en fin de course, a complété le podium.

Week-end difficile pour Mercedes, bon cru pour les Français

George Russell, seulement 11e, voit sa série de Grands Prix consécutifs dans les points prendre fin. Andrea Kimi Antonelli a fini dernier après une course frustrante. En revanche, côté tricolore, Isack Hadjar (6e) et Esteban Ocon (7e) ont marqué de précieux points.

Faits marquants et abandons

Pierre Gasly (accrochage) et Fernando Alonso (problème moteur) sont les seuls abandons du jour. Monaco a offert une course animée et tactique, où McLaren a su briller par sa précision stratégique.