Formule 1 : après sa victoire à Zandvoort, Lando Norris espère continuer sur sa lancée à Monza

McLaren et Norris brillent, Max Verstappen et Red Bull font grise mine. Le triple champion du monde occupera le septième place sur la grille de départ. Qu'il semble loin le temps où la Red Bull du Néerlandais écrasait tout sur son passage et ne laissait que des miettes à ses concurrents.

"Je ne pense pas au championnat, je prends chaque course une par une"

Max Verstappen n'a plus gagné depuis cinq Grands Prix, une éternité pour lui. Alors que Lando Norris confirme lui la supériorité actuelle des McLaren. Et malgré les 70 points d'écart qui sépare les deux pilotes, le Britannique pourrait frapper un grand coup dans la course au titre en cas de victoire. En tout cas, Lando Norris y croit : "On donne tout chaque week-end, notre objectif est de remporter les deux titres. On fait tous de notre mieux, donc on a de l'espoir. Je ne pense pas au championnat, je prends chaque course une par une. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce week-end".

Pour le reste, Mercedes a dû se contenter de la troisième place pour George Russell et de la sixième pour le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Devant des dizaines de milliers de tifosi bouillants, Ferrari occupe les quatrième et cinquième place avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le Top 10 est complété par Sergio Pérez, Alex Albon et le pilote Haas, Nico Hülkenberg. Alpine, très en difficulté depuis le début du week-end, occupe les 14e et 15e place avec Pierre Gasly et Esteban Ocon.