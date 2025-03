Formule 1 : après son abandon en Australie, Isack Hadjar se reprend et partira de la septième place du Grand Prix de Chine

Ce dimanche matin, la Formule 1 dispute le deuxième Grand Prix de la saison sur le tracé de Shanghai, en Chine. C'est le pilote McLaren Oscar Piastri qui partira en pole position pour la première fois de sa carrière. Un peu plus loin sur la grille, le jeune Français Isack Hadjar partira lui d'une très belle septième place.

On l'avait quitté en larmes sous son casque après un premier rendez-vous manqué en Australie. En Chine, Isack Hadjar a le sourire. Le Français s'élancera de la septième place sur la grille de départ. Malgré sa sortie de route dès le tour de formation à Melbourne, Laurent Mekies, le directeur de Racing Bulls, au micro de Canal +, n'a jamais eu de doute sur ses performances.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il a fait un week-end extrêmement solide en Australie. Il a tout de suite fait voir une vitesse naturelle très élevée. On arrive ici en Chine sur une piste beaucoup plus compliquée, sur laquelle il n'a jamais roulé. Et de nouveau, il est dans le bon rythme tout de suite".

À lire aussi Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la course sprint et le Grand Prix de Chine ?

"Je sais que je pouvais faire mieux que septième"

Isack Hadjar prendra le départ juste derrière les deux Ferrari et devant la Mercedes du jeune rookie italien, Andrea Kimi Antonelli. Pas de quoi satisfaire l'appétit du Français : "Je sais que, dans mon tour, j'ai fait des trucs que je n'aurais pas dû faire. C'est pour ça que je sais que je pouvais faire mieux que septième. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le pilote tricolore de 20 ans lance enfin sa saison avec l'ambition de briller : "C'est sûr que les mecs de devant, on ne va pas se battre avec eux. C'est logique, on n'a pas le rythme de course. Par contre, un premier point en Formule 1, ce serait très cool".

Une confiance retrouvée en attendant la confirmation dès l'extinction des feux sur le circuit de Shanghai.