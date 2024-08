Formule 1 : après la trêve estivale, Max Verstappen devra s'employer s'il veut de nouveau être titré

En pleine trêve estivale, Red Bull a vu l'écart se réduire considérablement avec ses concurrents. McLaren a forcé le triple champion du monde, Max Verstappen, à s'employer pour gagner. Mercedes a fini par se joindre à la fête en remportant trois des quatre dernières courses.

Invaincu à Zandvoort depuis le retour du circuit en Formule 1

Mais avec 78 points d'avance sur le Britannique, Lando Norris, au championnat des pilotes, le Batave a encore de quoi voir venir et difficile de l'imaginer sous pression. À seulement 26 ans, il prendra le départ du 200e Grand Prix de sa carrière. Lorsque l'on lui demande s'il sera encore présent sur la grille dans 200 courses, la réponse de l'intéressé est claire : "Non, c'est une question facile. J'ai dépassé la moitié de ma carrière, c'est déjà une aventure incroyable. On ne dirait pas que cela fait 200 courses, mais on fait beaucoup de course dans une saison, donc ça s'additionne vite".

Le pilote Red Bull n'a plus gagné de course depuis quatre Grands Prix. Une telle série ne lui était plus arrivée depuis la saison 2020. Nul doute que "Mad Max" aura très envie de lever les bras sur la ligne d'arrivée du circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, devant des dizaines de milliers de fans vêtues en orange. Le Néerlandais va tenter de rester invaincu sur ce tracé sur lequel il a décroché trois poles positions et victoires en autant de participations.

Les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas auront lieu ce samedi à 15 heures. Le départ sera lui donné dimanche, à la même heure.