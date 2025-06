Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix du Canada ?

Après deux semaines de pause, la Formule 1 est de retour, cette fois sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal, au Canada, dixième rendez-vous du championnat du monde. Largement leader du championnat constructeur, McLaren a ses deux pilotes en tête du classement des pilotes avec seulement 10 points qui les séparent. Une situation qui peut provoquer des tensions au sein de l'écurie.

La Formule 1 est sur le continent américain en cette fin de semaine. Le paddock s'est installé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, au Canada, pour la dixième manche du championnat du monde. Un tracé et une course qui devraient, une fois encore, tourner à l'avantage de McLaren.

McLaren en tête, les poursuivants toujours en difficulté

L'écurie britannique est en possession de la meilleure monoplace de tout le plateau. McLaren compte près de 200 points d'avance sur Ferrari aux constructeurs, Oscar Piastri et Lando Norris occupent les deux premières places du classement pilotes, seulement dix points les séparent. Les caractéristiques de la monoplace orange correspondent aux exigences du tracé canadien, McLaren devrait, encore une fois, être capable de se battre pour les deux premières places du podium.

C'est du côté des poursuivants que les choses seront intéressantes à voir. Après sa performance à Barcelone, c'est Ferrari qui est désormais en seconde place du constructeur. Une performance quand on connaît les difficultés de la Scuderia avec la SF-25. En piste, Leclerc et Hamilton pourraient faire un bon résultat ce circuit, mais c'est en interne qu'il semble y avoir des turbulences. Frédéric Vasseur serait sur la sellette. Mais en conférence de presse, les deux pilotes ont apporté leur soutien à leur Team principal.

Mercedes traverse une période difficile depuis les trois derniers Grands Prix. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et l'écurie de Toto Wolff a connu des problèmes de fiabilité que ce soit en qualifications ou en course. Au Canada, Mercedes doit connaître un week-end sans heurts pour mettre fin à cette mauvaise passe et la voiture a les qualités pour jouer une place sur le podium.

Chez Red Bull, la situation n'est pas plus enviable. Max Verstappen doit se rattraper du mauvais geste qu'il a eu en Espagne sur Russell en fin de course. Le quadruple champion du monde a 11 points sur sa Super Licence, un autre événement de ce type et il sera suspendu le temps d'un Grand-Prix. Yuki Tsunoda est toujours en difficulté dans le baquet de la deuxième voiture et n'arrive toujours pas à être régulièrement dans les points. Quelque chose à corriger si Red Bull veut rester dans la course pour les deux championnats.

Une course dans la soirée de dimanche

D'une longueur de 4.361 kilomètres, les 20 pilotes qui prendront le départ de ce Grand Prix du Canada devront effectuer 70 tours sur ce tracé composé de 14 virages qui comprend plusieurs zones rapides. Max Verstappen a remporté les trois dernières éditions de ce Grand Prix.

Au programme ce week-end, comme d'habitude le vendredi, en dehors des week-ends sprints, nous aurons deux séances d'essais libres, à 19h30 et à 23 heures, qui seront à suivre sur Canal + Sport. Samedi, la troisième séance d'essais aura lieu à 18h30 avant de laisser place aux qualifications à 22 heures, toujours sur Canal + Sport.

Le dimanche, sur Canal +, rendez-vous dès 19 heures pour La Grille et connaître les dernières informations avant l'extinction des feux sur le circuit. Départ de la course à 20 heures. Aux alentours de 21h45, place au podium de ce Grand Prix du Canada suivi du magazine Formula One qui debriefera cette course.