Formule 1 : Lando Norris décroche la pole position du Grand Prix de Monaco

Lando Norris a décroché la pole position du Grand Prix de Monaco devant Charles Leclerc et Oscar Piastri, au terme d’une séance intense marquée par le cauchemar de Mercedes. Le pilote britannique de McLaren signe un tour record en 1'09"954 et partira en tête dimanche à 15h00 sur le mythique tracé de la Principauté.

Avec des conditions météorologiques optimales, tout était prêt pour offrir aux spectateurs monégasques une séance de qualification excitante.

Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont rendus coup pour coup dès la Q1. Kimi Antonelli, rookie de Mercedes, a provoqué un drapeau rouge en partant à la faute dans la chicane du Port.

Journée noire pour Mercedes

Gabriel Bortoletto, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll et Franco Colapinto se sont fait éliminer lors de cette première session. Un nouvel échec pour l'écurie Alpine avec ses deux pilotes en fond de grille sur une piste où il est quasiment impossible de doubler.

La journée cauchemar de Mercedes s'est vite prolongée avec l'abandon de George Russell dès le début de la Q2 face à la panne de son moteur. La tâche sera compliquée pour les hommes de Toto Wolff, qui pourraient profiter de la règle des deux arrêts obligatoires à Monaco pour remonter au classement.

La performance historique de Lando Norris

Ce double abandon a profité aux autres pilotes pour atteindre la Q3. Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda et Carlos Sainz se sont également stoppé à ce stade de la journée.

Comme prévu, la pole position s'est joué à quelques millièmes de secondes. Après un premier essai, Lando Norris et Oscar Piastri dominait le reste de la meute. Les deux pilotes McLaren ont fait tomber le record du circuit qui datait de 2019. En 1 minute et 09.954 secondes, c'est Lando Norris qui a ravi la pole position au bout du suspens. Les Français Isack Hadar et Esteban Ocon ont brillé avec une 6e position et une 8e position respectivement.