Football : un week-end de derbies en Europe, tour d'horizon

Les derbies de football ne manqueront pas ce week-end et notamment en Angleterre. La vingtième journée de Premier League, de vendredi à dimanche, sera animée par des confrontations chargés d'histoire et d'enjeux. Samedi à 13 heures 30, l'Angleterre déjeunera devant le choc de Manchester, à Old Trafford. Humiliés 6-3 à l'aller, début octobre, les Red Devils, 4e au classement, qui restent sur huit victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues, voudront démontrer les progrès effectués depuis et gagner pour revenir à un point des Citizens, 2e.

Pour les joueurs de Pep Guardiola, accrochés récemment par Everton 1-1 en championnat et battus 2-0 par Southampton, mercredi en Coupe de la Ligue, une réaction est impérative pour ne pas donner l'occasion au leader, Arsenal, d'accroître son avance de cinq points.

Derby du nord de Londres

Les Gunners disputeront dimanche à 17 heures 30 un derby du nord de Londres toujours bouillant, dans l'antre du voisin honni, Tottenham. Assurés de rester premiers à la fin de cette journée, ils devront tout de même se méfier des Spurs, cinquièmes à deux points des places qualificatives pour la Ligue des champions, qui doivent donc suivre le rythme.

Un peu plus tôt à 15 heures, un autre derby londonien, entre Chelsea et Crystal Palace, sera tout aussi capital pour des Blues, dixièmes, qui ont dix points de retard dans la course à la Ligue des champions. Dans le même temps, Newcastle, 3e au classement, accueillera Fulham, 7e. Samedi à 16h00, Liverpool, 6e, tentera contre Brighton de se relancer après sa défaite 3-1 à Brentford, sous peine d'être distancé pour de bon.

Italie : sommet Naples-Juve

Naples et son attaque de feu, contre la Juventus et sa défense de fer : le duel opposant vendredi soir le leader napolitain et son dauphin turinois, en ouverture de la 18e journée de Serie A, s'annonce comme une opposition de styles qui peut valoir cher au classement. Le Napoli, assuré du titre honorifique de champion d'hiver avec ses sept points d'avance sur la Juve et l'AC Milan à deux journées de la fin de la phase aller, a l'occasion de confirmer ses ambitions pour un titre qu'ils n'ont plus remporté depuis plus de trente ans. À l'époque, ils avaient gagné le scudetto à deux reprises, emmenés par Diego Maradona (1987, 1990).

Mais la Juve, revenue aux avant-postes grâce à une série de huit victoires consécutives sans prendre de but, souhaite inverser la tendance lors de la seconde moitié de la saison, sans doute avec Paul Pogba, qui vient de reprendre partiellement l'entraînement collectif après son opération à un genou en septembre.

Samedi à 18 heures, l'AC Milan va tenter de se remettre à l'endroit à Lecce, après son élimination mercredi en huitième de finale de la Coupe d'Italie contre le Torino, pourtant réduit à dix (1-0 après prolongation), trois jours après avoir lâché deux points en championnat à San Siro dans les dernières minutes contre l'AS Rome (2-2). Une victoire permettrait aux Rossoneri de chasser leurs doutes avant de disputer mercredi prochain un premier titre: la Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan.

Espagne : les cadors absents

En Espagne, en l'absence des quatre équipes qui disputent la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite (le Real Madrid, le FC Barcelone, le Betis Séville et le Valence CF), les affiches de Liga vont quelque peu perdre en saveur ce week-end.

Le match à suivre sera le derby basque entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao samedi à 21 heures au stade d'Anoeta. En cas de victoire, le club de Saint-Sébastien, qui vient de récupérer son capitaine Mikel Oyarzabal, pourrait recoller à trois points du Real (deuxième avec 38 points). Cinquième à cinq points du podium, l'Atlético Madrid se déplace à Almeria, 14e, dimanche à 16h15 pour tenter de revenir dans les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Ce week-end de football se prolongera jusqu'à lundi à 21 heures avec Cadix - Elche, rencontre déjà primordiale dans la course au maintien. Puis la 17e journée de championnat s'achèvera pour de bon le 2 février avec le match entre le Real et Valence (21 heures), au lendemain de Betis - Barça (21 heures).