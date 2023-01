Football : Kylian Mbappé et Lionel Messi en course pour le Trophée Fifa «The Best»

À un mois et demi de la cérémonie des The Best Football Awards, qui aura lieu le 27 février prochain, la FIFA a dévoilé la liste des 14 finalistes pour le prix de meilleur joueur. Ballon d'Or, Karim Benzema est dans la liste. Avec Kylian Mbappé, ils représenteront les deux seules chances françaises. Mais la star du PSG devra faire face à son coéquipier de club Lionel Messi.

Neymar, le troisième membre de la "MNM" du Paris Saint-Germain figure aussi dans les nominés comme le prodige norvégien Erling Haaland ou le Croate Luka Modric. Robert Lewandowski avait remporté ce trophée l'an passé.

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player!



Cast your vote for your men’s and women’s player on FIFA+! ️https://t.co/oBHBYLotsZpic.twitter.com/nfJBfCKlJY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

Wendie Renard présente chez les femmes

Chez les femmes, la double Ballon d'or espagnole Alexia Putellas, l'Anglaise Beath Mead ou la Française Wendie Renard sont sur la liste. Pour le trophée de meilleur entraîneur, les finalistes de la Coupe du monde Didier Deschamps (France) et Lionel Scaloni (Argentine) se mesurent à Pep Guardiola (Manchester City), au vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti et au sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, quatrième au Mondial et vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique avec le Wydad Casablanca.

La Fédération internationale remet également un trophée à la meilleure entraîneure, au meilleur gardien et à la meilleure gardienne, ainsi qu'un prix du supporter et le prix Puskas du but de l'année, pour lequel Kylian Mbappé, pour sa volée en finale mondiale, ou Dimitri Payet, pour sa reprise contre la PAOK Salonique, sont candidats.

Les fans de football peuvent voter sur Internet jusqu'au 3 février à 23h59 heure de Paris. Début février 2023, la Fifa annoncera les trois finalistes de chacune des catégories.