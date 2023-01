Ligue 2 : pourquoi le club du FC Sochaux provoque l'indignation générale dans le football ?

Le FC Sochaux-Montbéliard a refusé de reporter son match de la 19e journée de Ligue 2 face à Caen prévu samedi, jour des obsèques de l'épouse de l'entraîneur du club normand, une décision qui a suscité des réactions indignées comme l'a récité le chef du service des Sports d'Europe 1.

Et pour cause, le Stade Malherbe de Caen avait fait une demande pour que le match face aux Sochaliens soit avancé d'un jour, au vendredi 13 janvier en lieu et place du samedi 14 janvier, en raison du décès mercredi d'Armelle Moulin, l'épouse de l'entraîneur du Stade Malherbe, Stéphane Moulin.

Absent depuis fin décembre

Stéphane Moulin n'a plus été aperçu au club de Caen depuis la reprise hivernale, fin décembre. L'entraîneur a eu une dérogation pour rester au chevet de sa femme malade. Stéphane Moulin était depuis cette période remplacé par Patrice Sauvaget, son adjoint. Les Caennais ont décidé de ne pas se rendre à Sochaux samedi pour le moment.

De son côté, le club du FC Sochaux s'est justifié dans un communiqué. Le club a expliqué n'avoir pu trouver une solution et d'avoir une trop grande difficulté de réorganisation si ce match devait être déplacé : "Face à la nécessité de très vite devoir s'accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en terme d'organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), (Sochaux) a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute" samedi à 15H00, pouvait-on lire dans ce communiqué.

La LFP et le diffuseur pourtant d'accord pour un report

Pourtant, la Ligue de football professionnel (LFP) et le diffuseur Bein Sport avaient donné leur aval pour un potentiel report. Selon France Bleu Normandie, trois dates de report avaient été proposées par la LFP mais "toutes ont été refusées par Sochaux".

Le club sochalien ajoute également que son directeur général, Samuel Laurent, "s'est entretenu à ce sujet avec Olivier Pickeu", le Président de Caen, pour lui proposer "qu'une minute de silence en mémoire" de Mme Moulin soit observée au stade Bonal avant le coup d'envoi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation. "Le football, c'est d'abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l'oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques", a notamment réagi dans un tweet Pierre-Antoine Capton, copropriétaire du club normand. Avant la 19ème journée de Ligue 2, Sochaux est 3e au classement et donc candidat à la montée en Ligue 1. Le SM Caen occupe quant à lui la huitième place.

Selon les dernières informations, le FC Sochaux serait d'accord pour décaler la date du match mais aucun horaire n'a été pour le moment communiqué.