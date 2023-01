Surprenant leader de Ligue 2, Le Havre peut compter Jean-Michel Roussier, un président «passionné»

Qui pourra arrêter Le Havre cette année en Ligue 2 ? Leader incontesté et incontestable de la deuxième division de football, les Havrais n'en finissent plus de surprendre et d'écœurer leurs adversaires. Invité exceptionnel des Décideurs du Sport dans l'émission Europe 1 Sport(tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le président du club Jean-Michel Roussier est revenu sur cet excellent début de saison.

Arrivé en juin 2022, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a repris le club accompagné d'une garde rapprochée qui ne le quitte pas : "On s'est mis d'accord avec Vincent Volpé (ancien président du Havre) pour que je lui succède le 23 juin. M'accompagnaient notamment Mathieu Bodmer et des gens avec qui je travaillais à la télévision à Téléfoot. Cela faisait un moment qu'on y pensait si une opportunité se présentait. C'est une équipe extrêmement solide, des gens qui bossent énormément", a déclaré ce dernier au micro de Jacques Vendroux.

Record depuis 1958

Et le pari de Jean-Michel Roussier semble payer du moins pour le moment. Le Havre pointe à la première place du classement de Ligue 2 avec tout de même sept points d'avance sur son dauphine des Girondins de Bordeaux. Les joueurs de Luka Elsner reste même sur une série de 16 matches sans défaite, onze victoires et cinq nuls en Ligue 2, du jamais vu depuis 1958.

Mais Jean-Michel Roussier préfère tout de même garder la tête froide. "On en est conscients, on en est ravis. L'objectif est de rester les pieds sur terre parce qu'il reste vingt matches et vingt matches c'est 60 points. On en a pris 39", autrement dit, il reste du chemin à parcourir pour le HAC selon son président, avant de poursuivre : "C'est inattendu objectivement le classement qu'est le notre à la veille de cette 19e journée et de la fin des matches allers. Je dis pas que c'était inespéré mais c'était inattendu."

Passion Le Havre

Considéré comme le doyen du football en France, le club du Havre, fondé en 1872, représente beaucoup pour Jean-Michel Roussier qui s'investit pleinement dans ce projet. Un investissement qui porte pour le moment ses fruits.

Au micro de Jacques Vendroux, l'ancien président de l'AS Nancy a expliqué avoir développé une stratégie de suivi des joueurs rondement menée pour faire venir les meilleurs éléments dans son équipe. De la régional au plus haut niveau, le staff du Havre ne laisse passer aucun potentiel et développe un recrutement actif et ciblé. Un travail de longue haleine qui est permis par une chose : la passion du président. "J'adore le football, voir les entraînements. C'est un très grand plaisir de les regarder bosser, c'est une vraie passion. Je suis passionné", a déclaré Jean-Michel Roussier.

Après une période plus difficile, Le Havre se reprend donc et de la plus belle des manières. Autre objectif du président, retrouver l'amour des supporters. "Notre objectif c'était de refaire venir du monde au stade Océane qui était un peu désert qui est un très beau stade, pas vieux car il a dix ans. L'objectif c'était de refaire venir du monde donc de faire envie", a conclu Jean-Michel Roussier dans Europe 1 Sport.