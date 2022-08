Football : un an après les incidents, Nice retrouve l'OM à l'Allianz Riviera

Une ambiance délétère, des jets de projectiles, dont un tout près du crâne de Dimitri Payet et des joueurs à cran. Des supporters niçois qui envahissent la pelouse pour en découdre et des Marseillais qui se réfugient dans le vestiaire pour ne plus revenir. C'était le 22 août 2021, un soir de honte pour le foot français.

Un an plus tard, l'OM retrouve l'OGC Nice à l'Allianz Riviera, ce dimanche à 15h. Le gardien de l'OM, Pau Lopez ne veut plus revivre de tels moments. "C'est une chose que l'on doit oublier je pense déjà. C'est un bon test pour nous mais je pense que l'équipe est dans une bonne dynamique et une bonne mentalité", assure le portier espagnol qui préfère se concentrer sur l'aspect sportif.

"Ce match là doit être parfait"

Reste que les incidents sont encore dans toutes les têtes, d'autant qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé la saison dernière. A Lyon, Dimitri Payet avait été victime d'un jet de bouteille, en provenance des tribunes, obligeant l'arbitre à annuler la rencontre après seulement trois minutes de jeu.

Côté niçois, on assure que tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité du match. Le président Jean-Pierre Rivère adresse un message très clair à ces supporters : "Je pense que la leçon que nous avons prise sur ce sujet-là doit être retenue et j'espère que tout le monde dans le stade aura conscience que ce match-là doit être parfait".

Le président niçois le sait, son club joue gros cet après-midi après trois matchs sans victoire en Ligue 1. Les supporters de l'OM ont, par ailleurs, été interdits de déplacement, laissant place à une Allianz Riviera 100% niçoise.