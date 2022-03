OM - Nice : pour Rivère, interdire les Niçois de déplacement, "c'est un peu frustrant"

EXCLUSIF

C'est un match aux allures de finale pour la deuxième place du championnat de France. À dix journées de la fin, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice sont à égalité parfaite, avec 50 points. Une rencontre plus que décisive pour le podium et dans la course pour la place qualificative en Ligue des champions, sans oublier que des équipes comme Rennes et Strasbourg sont en embuscade. Pour ce choc, seuls les supporters de l'OM prendront place dans le Vélodrome, ceux de Nice ayant été interdit de déplacement par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour éviter tout risque de débordements. Au micro d'Europe 1, le président niçois, Jean-Pierre Rivère, "comprend la position de la préfecture."

"Ils ont besoin de vivre ces moments-là"

La décision préfectorale est plutôt logique. Lors de la troisième journée du championnat, le 22 août dernier. Le joueur de l'OM Dimitri Payet avait été touché à la tête par une bouteille et il avait répliqué en renvoyant cette même bouteille dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Décidé à en découdre avec les joueurs de Marseille, les supporters niçois avaient alors envahi le terrain, dans ce qui restera l'une des scènes les plus tristes du championnat de France. Le match, lui, avait été arrêté puis reporté.

Alors, pour le match retour, les fans de l'OGC Nice ne pourront pas se déplacer. Une décision à laquelle réagit en exclusivité Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen : "On aurait aimé qu'ils participent à cette fête-là. Je peux comprendre les autorités sur certains aspects mais c'est vrai que c'est un peu frustrant", admet-il. "Que ce soit une solution de sagesse, je le comprends. Je comprends la position de la préfecture. C'est dommage que l'on n'arrive pas à avoir des déplacements avec des supporters, que ce soit de Nice ou d'ailleurs. On voit de plus en plus d'interdiction. Il va falloir que l'on trouve des solutions pour permettre à tout le monde de vivre la fête du football, que ce soit à domicile ou à l’extérieur."

60.000 personnes attendues au Vélodrome

Cette décision profite néanmoins à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a obtenu l’accord de la Ligue de football professionnel pour commercialiser les places normalement occupées par les supporters adverses, ce qui va permettre au stade Vélodrome d'accueillir 60.000 fans. La plus grosse affluence de la saison pour, peut-être, le match le plus important de leur saison.