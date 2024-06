Football : meilleurs troisièmes, phase éliminatoire... Les règles de l'Euro 2024 détaillées

L'Euro 2024 a débuté depuis ce vendredi 14 juin en Allemagne. À l'instar des deux dernières éditions, l'UEFA met en place certaines règles précises propres à la compétition. Qualification des meilleurs troisièmes, critères pour ajuster les classements... Petit tour d'horizon du fonctionnement détaillé de cette 17e édition du Championnat d'Europe de football.

Un championnat classique en poule

Suite à un tirage au sort, 24 équipes qualifiées ont été reparties en six groupes (A, B, C, D, E et F) de quatre équipes. Dans chaque groupe, les quatre nations s'affrontent une seule fois, une victoire rapportant 3 points, un nul 1 point, une défaite 0. Suite à cette période appelée phase de groupes, les six vainqueurs et les six deuxièmes de groupe sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils seront aussi accompagnés des quatre meilleurs troisièmes.

Ce quatuor est déterminé selon des critères classés dans l'ordre suivant : plus grand nombre de points, meilleure différence de buts, meilleure attaque et meilleur fair-play (cartons obtenus et fautes sifflées). Si malgré toutes ces données, certaines équipes sont encore à égalité, l'UEFA utilisera alors la position des équipes concernées dans le classement des équipes nationales. À noter que les mêmes critères sont aussi utilisés pour déterminer le classement des poules en cas d'égalité de points.

La suite de la compétition, appelée phase éliminatoire, se déroule sous la forme de matchs à élimination directe. Les affiches, déjà déterminées par un tirage au sort, dépendront du classement de chaque nation lors de la phase de poules.

© Capture Euro

Crédits : UEFA