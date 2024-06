Euro 2024 : dates, diffuseurs, favoris... Tout savoir sur le championnat d'Europe de foot

L'attente n'est plus très longue pour les fans du ballon rond. C'est dans dix jours que débute le championnat d'Europe de football en Allemagne, autrement appelé Euro 2024. L'équipe de France veut tourner la page d'une dernière compétition européenne manquée, en 2021, avec cette élimination en huitièmes de finale contre la Suisse. Calendrier, équipes engagées, favoris, diffuseurs... Europe 1 résume dix informations avant l'événement.

Du 14 juin au 14 juillet

L'Euro 2024 démarre le 14 juin, avec la cérémonie d'ouverture suivie du premier match du tournoi, l'Allemagne, pays hôte, opposée à l'Écosse dans le cadre du groupe A. La phase de groupes prendra fin le 26 juin, avec les deux derniers matches du groupe F. Du 29 juin au 2 juillet, auront lieu les huitièmes de finale, avant les quarts les 5 et 6 juillet, suivis des demi-finales, les 9 et 10 juillet. Pour conclure l'édition 2024 en beauté, la finale est prévue le dimanche 14 juillet à 21 heures.

Autriche, Pays-Bas, Pologne... Les adversaires des Bleus (et les dates)

Les supporters de l'équipe de France auront un œil très attentif au parcours des Bleus dans cette compétition. Les tricolores sont reversés dans le groupe D, avec la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche. Leur aventure débutera le 17 juin face à l'Autriche, à 21 heures. Suivra la deuxième rencontre face aux Pays-Bas, le 21 juin toujours à 21 heures, et enfin le troisième match de poule, contre la Pologne le 25 juin, cette fois-ci à 18 heures. Après cette rencontre, on saura officiellement si la France se qualifie pour les huitièmes de finale, et face à quel adversaire.

Le parcours de la France sur TF1 et M6

Comme lors du précédent Euro, TF1 et M6 se partagent les droits des matches de l'équipe de France. Ainsi, l'entrée en lice des Bleus face à l'Autriche, le 17 juin à 21 heures, et le troisième match de poule contre la Pologne le 25 juin à 18 heures, seront retransmis sur TF1. M6 diffusera quant à elle l'affiche très attendue de ce groupe, entre la France et les Pays-Bas, le 21 juin à 21 heures.

Ensuite, les deux chaînes se répartiront la diffusion de l'équipe de France pour la phase à élimination directe, si les Bleus se qualifient à chaque fois, comme suit : le huitième de finale et la demi-finale pour TF1, le quart de finale et la finale pour M6.

Pas encore de diffuseurs pour l'intégralité des matches

Au total, TF1 proposera 12 matches en clair à ses téléspectateurs, et M6 en retransmettra 13. Qu'en est-il des autres rencontres ? Pour le moment, aucune chaîne de télévision ne s'est positionnée officiellement pour diffuser ces dernières affiches, pour la plupart moins alléchantes que celles diffusées par les groupes TF1 et M6. C'est la chaîne qatarie beIN Sports qui est la mieux partie pour s'offrir ces derniers matches, plus ceux de l'équipe de France, mais le montant proposé à l'UEFA est jugé insuffisant par la fédération européenne de football. Pour le moment donc, ces autres rencontres ne sont pas diffusées en France.

France, Angleterre, Espagne... Les favoris de l'Euro

Trois ans après la victoire de l'Italie, qui va succéder à la Squadra Azzurra ? Difficile de voir les Italiens, absents du Mondial 2022, parvenir à garder le trophée européen. Parmi les principaux prétendants figure donc la France, finaliste au Qatar et qui voudra se racheter d'un Euro 2021 manqué. L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, ou bien encore l'Allemagne, qui reçoit l'événement et renait peu à peu de ses cendres, notamment grâce à ses deux victoires de rang face aux Bleus, possèdent également de sérieuses chances de l'emporter.

La dotation réservée aux meilleures équipes

Comme pour le précédent Euro, la dotation globale de l'édition 2024 atteint 331 millions d'euros, précise le communiqué de l'UEFA qui organise l'événement. Les équipes participantes reçoivent d'abord un chèque de 9,25 millions d'euros, avec un bonus d'1 million d'euros pour chaque victoire en phase de groupe et 500.000 euros pour un match nul. Une qualification en huitièmes de finale rapporte 1,5 million d'euros, puis 2,5 millions en quarts de finale et 4 millions en demies. Le finaliste repartira avec 5 millions d'euros, quand la nation sacrée championne d'Europe glanera, elle, la somme de 8 millions d'euros. Au total donc, le grand vainqueur de l'édition 2024 peut permettre à sa fédération de toucher un gain maximum de 28,25 millions d'euros.

Dix villes retenues pour accueillir l'Euro 2024

L'Allemagne organise l'édition 2024 de l'Euro qui rassemble 24 équipes, pour la troisième fois de l'histoire de la compétition européenne. Pour recevoir un total de 51 rencontres en l'espace d'un mois, les organisateurs ont sélectionné dix villes : Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart. C'est dans le stade olympique de Berlin, théâtre de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie, que se jouera la finale de l'événement le 14 juillet prochain.

"Fire", la chanson officielle de la compétition

Comme pour chaque compétition internationale, une chanson officielle est spécialement réalisée pour accompagner les fans de foot tout au long de l'événement. Cet été, c'est celle des artistes Meduza, OneRepublic et Leony, intitulée Fire. Elle est à découvrir ci-dessous.

L'Euro, une compétition créée en 1960

Cet Euro 2024 est la 17e édition du championnat d'Europe de football. Cette compétition a été créée en 1960, et c'est le Français Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération française de football, qui en a émis l'idée en 1927. Plus tard, l'UEFA nouvellement créée dans les années 1950 a repris ce projet, et a donné le nom de cet ancien secrétaire général de la FFF au trophée que se disputent désormais les nations européennes tous les quatre ans.

Espagne, Allemagne, France... Les plus grands vainqueurs de la compétition

Au total donc, 16 éditions de l'Euro ont rendu leur verdict. Et parmi les nations les plus titrées, avec trois trophées, on retrouve l'Espagne en 1964, 2008 et 2012, et l'Allemagne en 1972, 1980 (les deux fois sous l'appellation Allemagne de l'Ouest) et 1996. Suivent la France (1984, 2000) et l'Italie (1968, 2021) qui comptent chacune deux titres européens. Les Bleus rejoindront-ils le club des triples vainqueurs de la compétition ? Réponse cet été !