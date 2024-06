Euro 2024 : découvrez le calendrier complet de la compétition

51 matches en un mois pile : voici ce que nous réserve l'édition 2024 de l'Euro, organisée par l'Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Parmi les 24 nations européennes qualifiées pour la compétition figurent de grands noms du football mondial, à l'instar de l'équipe de France, finaliste du dernier Mondial, de l'Angleterre, de l'Espagne, ou bien encore de l'Allemagne.

La finale au stade olympique de Berlin, le 14 juillet

Pour accueillir ces 51 rencontres, dix villes ont été retenues par les organisateurs : Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart. Et c'est d'ailleurs dans le stade olympique de Berlin, théâtre de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie, que se jouera la finale de l'événement. Retrouvez ci-dessous la liste exhaustive des rencontres.