Football : l'UNFP lance son comité de solidarité présidé par Robert Pirès

L'UNFP annonce la création de son comité de solidarité qui sera présidé par le champion du monde 1998, Robert Pirès. Doté d'un budget de 500.000 euros, ce comité a pour objectif d'apporter de l'"aide et du soutien aux joueurs et joueurs en difficulté". Un budget qui est lié au montant des droits télé du foot français.

L'union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a lancé lundi son comité de solidarité, présidé par le champion du monde 98, Robert Pirès, pour apporter "aide et soutien aux joueuses et aux joueurs en difficulté". Doté d'un budget annuel de 500.000 euros, le comité soutiendra également "des projets d'intérêt général" et accompagnera "certains programmes de reconversion" de joueurs et joueuses lors de leur fin de carrière.

"J'aimerais pouvoir donner un million ou deux millions au comité, mais ce budget est très lié à celui des droits télé", a rappelé David Terrier, le président de l'UNFP, à qui la Ligue reverse 1,09% des montants qu'elle perçoit. "Si ceux-ci augmentent, le budget du comité sera revu à la hausse. Je compte sur Robert Pirès pour le rappeler au comité directeur".

"On voit que, malheureusement, les joueurs et joueuses sont en difficulté"

L'ancien Gunner s'est entouré de quatre joueuses à la retraite ou encore en activité -- Eugenie Le Sommer, Amandine Henry, Griedge Mbock et Siga Tandia -- et de quatre anciens joueurs -- Bafetimbi Gomis, Johann Culianez, Olivier Dacourt et Prince Oniangué -- au sein de ce comité.

"Il leur appartiendra, en toute indépendance, de soutenir tel ou tel projet, d'être partenaire de tel autre, d'aider l'une ou l'un des nôtres malheureusement en proie aux difficultés du quotidien, d'être force de proposition dans un domaine où les possibilités d'agir pour le bien des autres sont multiples", a expliqué David Terrier.

"La solidarité est hyper importante pour moi, a affirmé Robert Pirès. Ne pas oublier les autres, les aider quand on voit que, malheureusement, les joueurs et joueuses sont en difficulté, c'est une formidable opportunité pour moi et un moyen de vivre autrement ma passion intacte pour le football".