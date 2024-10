Football : le Stade de Reims honore sa légende Just Fontaine en inaugurant une statue

Une légende du foot français à l'honneur ce dimanche. Après Raymond Kopa, une statue représentant Just Fontaine, décédé en 2023 à l'âge de 89 ans, va être inaugurée à Reims en marge de la rencontre de Ligue 1 entre le Stade de Reims et Montpellier (coup d'envoi à 17 heures). Cette statue en bronze grandeur nature d'1m74 est installée devant le stade Auguste-Delaune, l'antre du club rémois, à côté de celle de l'autre illustre joueur, Raymond Kopa, décédé en 2017.

Kopa et Fontaine étaient "au devant de la scène"

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, confie à Europe 1, son émotion de voir arriver cette deuxième statue. "C'est un grand honneur pour le club qui a un palmarès exceptionnel. On n'oublie pas que si le Stade de Reims est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ses légendes qui nous ont précédées, et notamment Raymond Kopa et Just Fontaine", rappelle-t-il.

Le football "est un sport d'équipe, mais ils étaient au devant de la scène", pointe le président. "Ils jouent ensemble aujourd'hui au ciel, et maintenant, ils sont là, systématiquement, à l'entrée de Delaune. C'est une juste récompense", affirme Jean-Pierre Caillot.

L'ancien attaquant des Rouge et Blanc avait marqué les esprits, notamment en équipe de France puisqu'il reste encore à ce jour le recordman du nombre de buts marqués dans une même édition de Coupe du monde, avec 13 réalisations lors du Mondial 1958 en Suède.