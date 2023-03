«Il n'avait qu'une paire… cassée» : l'incroyable anecdote de Guy Roux concernant Just Fontaine au Mondial 1958

Sept décennies et 16 Coupes du monde plus tard, l'ancien footballeur de l'équipe de France Just Fontaine, décédé mardi, détient toujours le record du nombre de buts inscrits lors d'un seul Mondial : 13, lors de l'édition 1958 en Suède, terminée à la 3e place avec les Bleus. Une édition restée célèbre puisqu'elle constitue le chef-d'oeuvre de "Justo" et sera pendant longtemps la référence absolue du football français. Invité à réagir dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'emblématique entraîneur d'Auxerre s'est attristé de cette nouvelle.

"Malheureusement c'est une génération née avant 1924 pour la plupart et ils sont en train de disparaître un par un", s'est émeut Guy Roux au micro de Céline Géraud. Dernier représentant du trident d'attaque qu'il formait avec Raymond Kopa et Roger Piantoni, disparus en 2017 et 2018, Just Fontaine avait durant ce même Mondial 1958 été confronté à quelques difficultés de dernière minute.

Une histoire de chaussures

Sélectionné pour défendre les couleurs des Bleus en Suède au Mondial, Just Fontaine "n'avait qu'une seule paire de chaussures mais elles se sont 'cassées'", raconte Guy Roux dans Europe 1 Sport. Heureusement pour lui, "l'équipe a été donnée assez tard dans le match", poursuit ce dernier. Le temps s'organiser pour le futur recordman du nombre de buts en un Mondial. C'est finalement "Bruet (Philippe Bruet) qui chaussait comme lui et qui lui a prêté les siennes. Il a mis les 13 buts avec ça", finit par conclure Guy Roux.

Ironie du sort, Just Fontaine a décidé de ne pas conserver les chaussures de Philippe Bruet mais de lui rendre. Tout un symbole pour celui qui restera à jamais dans la légende du football français mais aussi mondial.