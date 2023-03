ARCHIVES EUROPE 1 - Quand Just Fontaine évoquait son record de buts marqués en Coupe du monde

Le nombre 13, un porte-bonheur incontestable pour Just Fontaine. Alors que l'attaquant légendaire des Bleus (1953-1960) est mort ce mercredi 1er mars à l'âge de 89 ans, le Français détient toujours le record du nombre de buts marqués en une seule compétition, la Coupe du monde 1958, avec ce nombre de 13 buts. Si le buteur se souvient de cette première grande épopée de l'équipe de France, qui avait atteint la troisième place, quelques jours après avoir perdu la demi-finale contre le Brésil du jeune Pelé (5-2), Just Fontaine était revenu sur son record toujours d'actualité au micro d'Europe 1, en 2014.

"Si un joueur bat (le record), j'irai le féliciter"

À quelques jours du Mondial au Brésil, l'ancien joueur et aussi bref sélectionneur des Bleus se disait prêt à congratuler celui qui le détrônerait un jour. "D'abord, je ne vais pas leur donner une prime s'ils le battent !", lançait-il au micro de Thomas Sotto, an ajoutant : "S'ils le battent, j'irai féliciter l'heureux vainqueur". Le Toulousain évoquait aussi la portée de cette prouesse. "J'ai marqué 13 buts en jouant avant-centre, je ne tirais ni les penalties, ni les coups francs, même pas les corners ils (les adversaires) avaient peur que je les tire directement !", plaisantait Just Fontaine.

S'il en parlait avec un certain humour, l'ex-entraîneur du PSG dans les années 1970 estimait qu'il était "important qu'il soit honoré". Et Just Fontaine de raconter une histoire, toujours en lien avec son record : "Les égyptologues retrouvent des momies, qui servent à conserver le cadavre des empereurs, des reines ou des rois égyptiens. Et puis, ils trouvent une momie intacte. Alors, ils lui donnent un coup de brosse, et la momie bouge. Tout le monde dit d'enlever les bandelettes pour qu'elle puisse respirer. Quand ils les enlèvent, elle a la bouche libre, et la momie dit : 'Pardon monsieur, Just Fontaine est-il toujours le recordman de buts marqués en Coupe du monde ?'"

Un autre record bien moins saillant...

Une histoire racontée en 2014, et qui vaut encore en 2023. Mais au micro d'Europe 1, Just Fontaine a également aimé s'enorgueillir d'un record, bien moins brillant, dont il est toujours le détenteur. En 1967, l'ancien attaquant est nommé sélectionneur des Bleus, et après seulement deux matchs amicaux (pour deux défaites), il est limogé par la Fédération. En 2006, dans l'émission C'est arrivé cette semaine, le Toulousain souriait de ce plus petit nombre de matchs passés sur le banc par un sélectionneur de l'équipe de France : "Ce record-là, pour le battre, ça va être encore plus dur que celui des 13 buts !"