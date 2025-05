Football : le Croate Luka Modric, 39 ans, annonce son départ du Real Madrid

© ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Luka Modric (Photo d'illustration). © ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Article Suggestions

Luka Modric, légende du football et du Real Madrid, a annoncé son départ ce jeudi du club madrilène. Le milieu de terrain croate de 39 ans a remporté notamment six Ligue des champions et un Ballon d'Or depuis son arrivée au club en 2012. Son aventure avec la Casa Blanca s'arrêtera après le Mondial des clubs.