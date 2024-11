«On y met les moyens» : l'impressionnant dispositif de sécurité pour le match France-Israël

Le match de Ligue des Nations qui se tiendra jeudi au Stade de France. Hors de question de délocaliser la rencontre, a dit le ministre de l'Intérieur hier. Les autorités se disent prêtes à assurer la sécurité des spectateurs, comme l'explique Jean Christophe Jean-Christophe, vice secrétaire national du syndicat Unité Police. 15 à 20000 spectateurs sont attendus pour ce match France-Israël. Il s'agit de la plus faible affluence de l'histoire pour un match des Bleus.

Un gros dispositif policier

Au micro d'Europe 1, Jean-Christophe Calvi décrit un dispositif de sécurité doublement renforcé : "On a 26 demandes d'unité de forces mobiles, ce qui est quand même énorme. On a une dizaine de compagnies de CRS plus des gendarmes mobiles. Il y aura une compagnie de CRS qui sera à demeure pour protéger l'équipe d'Israël à l'hôtel", explique-t-il, rappelant qu'il ne devait y avoir, à l'origine, que la moitié d'une compagnie pour protéger l'hôtel. "Aujourd'hui, on est passé à une compagnie entière".

"En fait, on relève le niveau qui était déjà assez élevé. On y met les moyens. Donc il va falloir effectivement, en amont, bien encadrer les supporters", fait-il savoir. La protection des supporters israéliens est, par ailleurs, au cœur du dispositif : "On va prévoir des plans pour que les policiers puissent être au plus près des supporters israéliens et les escorter au Stade de France pour qu'ils puissent supporter leur équipe en toute tranquillité et en toute sécurité.