Emmanuel Macron se dit «sûr» que Donald Trump va «réagir» face au «cynisme» de Vladimir Poutine

À Tirana ce samedi, Emmanuel Macron s'est dit "sûr" que son homologue américain Donald Trump allait "réagir" face au "cynisme" de Vladimir Poutine, après une nouvelle frappe russe de drone en Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron s'est dit "sûr" samedi à Tirana que son homologue américain Donald Trump allait "réagir" face au "cynisme" de Vladimir Poutine, après une nouvelle frappe russe de drone en Ukraine. "Face au cynisme du président Poutine, je crois, je suis sûr même, que le président Trump, soucieux de la crédibilité des Etats-Unis d'Amérique, va réagir", a-t-il dit lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre albanais, Edi Rama.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il est arrivé avec une ambition salutaire, faire la paix"

"Un président a été élu par le peuple américain. Il est arrivé avec une ambition salutaire, faire la paix, et il a dit qu'il allait engager tout le monde pour faire la paix", a ajouté M. Macron. Vendredi, le président français, le chancelier allemand Friedrich Merz et les Premiers ministres britannique Keir Starmer et polonais Donald Tusk avaient déjà pris Donald Trump à témoin pour dénoncer le "refus" russe d'un cessez-le-feu et augmenter la pression sur Moscou.

"Les propositions de cesser-le-feu, dont je rappelle que c'est une initiative américaine, n'ont pas été respectées par le président Poutine et ses armées", a martelé M. Macron samedi. "Nous avons rassemblé la coalition des volontaires, puis appelé ensemble le président Trump en disant, voilà, on est tous derrière le cesser-le-feu, on se réengagera tous derrière une coalition des volontaires avec des garanties de sécurité", a-t-il ajouté depuis Tirana où se tenait vendredi un sommet des dirigeants du continent européen.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quelques heures après la conclusion de ce sommet et au lendemain de pourparlers de paix à Istanbul où Russes et Ukrainiens se sont mis d'accord sur un échange important de prisonniers mais sans annonce de cessez-le-feu, une attaque russe de drone sur un minibus transportant des civils a fait neuf morts et quatre blessés dans le nord de l'Ukraine.