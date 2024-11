Un rassemblement pro-israélien annoncé à Paris à la veille de France-Israël

Un mouvement juif international de droite a annoncé dimanche qu'il organiserait un rassemblement à Paris le 13 novembre, en présence du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, pour lutter contre l'antisémitisme. Ce rassemblement intervient à la veille d'un match très attendu entre la France et Israël, un événement qui pourrait être marqué par des tensions.

Violences à Amsterdam : la mobilisation du Betar et du MEJF en réponse

Ce rassemblement surviendra six jours après des violences contre des supporters de football israéliens à Amsterdam, survenues après un match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv. Ces violences ont conduit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ordonner au Mossad de préparer un plan d'action pour éviter de tels incidents à l'occasion d'événements sportifs. Le Betar, un mouvement juif de droite qui dispose de nombreuses branches dans le monde et qui compte dans ses rangs des membres radicaux, prévoit de se rassembler aux côtés du Mouvement des Étudiants Juifs Français (MEJF) en marge du gala "Israël is Forever", un événement de soutien à Israël organisé par plusieurs personnalités d'extrême droite.

Le soutien de Netanyahu aux victimes et la sécurité renforcée pour le match France-Israël

Des associations, des syndicats et des partis de gauche français avaient dénoncé l'organisation de ce gala, fustigeant tout particulièrement la présence annoncée de Bezalel Smotrich. Le gala est présenté par ses organisateurs comme "la mobilisation des forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël".

"Nous sommes scandalisés par ce qui s'est passé à Amsterdam et par la réaction des gouvernements", affirme le président de l'organisation parapluie du Betar mondial, Yigal Brand, cité dans le communiqué. "Nous sommes de fiers sionistes et n'avons pas à nous excuser. Nous nous rassemblerons mercredi à Paris et jeudi au match de football qui est également menacé par les jihadistes", affirme Yigal Brand.

De son côté, Benjamin Netanyahu a de nouveau dénoncé dimanche l'attaque "antisémite" dans les rues d'Amsterdam. Ces violences, qui se sont produites après le match jeudi soir entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, ont débouché sur cinq hospitalisations temporaires et une soixantaine d'arrestations, selon la police néerlandaise. "Nous ferons le nécessaire pour nous protéger et protéger nos citoyens. Nous ne permettrons jamais aux horreurs de l'histoire de se répéter. Nous ne céderons jamais, ni à l'antisémitisme ni au terrorisme", a déclaré Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Pour le match à "haut risque" France-Israël qui se déroulera jeudi au Stade de France en Ligue des Nations, un total de 4.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité, a annoncé dimanche le préfet de police de Paris Laurent Nuñez sur BFMTV.