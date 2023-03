Football : avec Hervé Renard, les Bleues vont découvrir un nouveau mode de management

Il est attendu dans les prochaines heures à Paris pour signer son contrat. Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite, devrait prendre sous peu la suite de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. Sous peu, car le calendrier est très serré. La Coupe du monde se déroule dans moins de quatre mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le stage de printemps doit débuter ce lundi.

Les joueuses qui feront partie de la première liste du nouveau sélectionneur pourraient d'ailleurs être surprises par les causeries de l'ancien entraîneur du Losc, à l'image de celle qu'il avait tenue à la mi-temps du match du Mondial au Qatar entre l'Arabie saoudite et l'Argentine. Une rencontre qu'il avait finalement remporté 2 buts à 1, à la surprise générale.

Un entraîneur respecté partout dans le monde

Alors, sans atteindre les niveaux sonores de cette mi-temps tendue d’un match de l’Arabie saoudite, les Françaises vont découvrir un nouveau mode de management. Pour se donner une chance de gagner la Coupe du monde, les dirigeants de la fédération souhaitaient un entraîneur de renom, avec une forte personnalité. Et Hervé Renard coche toutes les cases : le tacticien a été deux fois champion d’Afrique (avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015), et il est respecté partout dans le monde.

L'ancien entraîneur de Sochaux devrait également ramener en sélection les frondeuses qui ne voulaient plus de Corinne Diacre, à l'image de Kadidiatou Diani, de Marie-Antoinette Katoto, et aussi son homonyme (mais sans lien de parenté) Wendie Renard, la capitaine de la sélection, qu'il apprécie particulièrement. "Je la connais. J’aime son caractère, sa façon d’être une leader à Lyon et en équipe de France. C'est une fille exceptionnelle", confiait-il à Europe 1 Sport.

Hervé et Wendie Renard seront donc peut-être réunis pour ouvrir un nouveau chapitre de l’équipe de France féminine. Les prochains rendez-vous de la sélection tricolore sont prévus le 7 avril à Clermont-Ferrand, pour un match amical face à la Colombie, puis le 10 avril face aux redoutables Canadiennes.