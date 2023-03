«Il va remettre les compteurs à zéro» chez les Bleues, assure Claude Le Roy à propos d'Hervé Renard

Attendu depuis plusieurs semaines à la tête de l'équipe de France féminine, Hervé Renard devrait être officiellement nommé ce vendredi par la Fédération française de football (FFF). Après avoir annoncé sa démission de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite, le technicien s'est "déterminé à retourner en France pour y diriger une équipe nationale". Claude Le Roy, actuellement membre du syndicat des entraîneur de foot en France (UNECATEF) et ancien sélectionneur du Togo, est très proche du futur sélectionneur des Bleues. Présent dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), il s'est dit heureux pour son "ami".

Hervé Renard est "quelqu'un de passionné par le foot", a décrypté Claude Le Roy au micro de Céline Géraud. De son nouveau poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine, l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite "va en tirer le maximum". Pour Claude Le Roy, Hervé Renard "va amener sa patte à lui avec son staff qui est de très grand niveau".

"Certaines joueuses vont déchanter"

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec la Zambie puis avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard demeure encore à ce jour le seul sélectionneur à avoir remporté deux CAN avec deux nations différentes. Mais avec les Bleues, la tâche s'annonce difficile. Après avoir traversé une période de troubles marquée par la fronde de certaines joueuses envers l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacredésormais débarquée, l'entraîneur va devoir reconstruire l'équipe.

Mais Claude Le Roy en est persuadé, "certains joueuses vont déchanter parce qu'il (Hervé Renard) va vouloir partir avec des jeunes joueuses qui ont de la qualité de vitesse. Certaines, qui ne voulaient plus de Corinne Diacre ne vont pas forcément être accueillies à bras ouverts dans cette nouvelle équipe de France", a-t-il assuré avant de poursuivre : "Il fera jouer les meilleures selon sa conception à lui."

Quoiqu'il en soit, "il va remettre les compteurs à zéro et resituer un peu certaines filles", a déclaré l'ancien sélectionneur du Togo. Le chantier est de taille pour le sélectionneur qui va disposer d'un timing serré. Et pour cause, la Coupe du monde de football féminine se tient du 20 juillet au 20 août prochain. Mais le technicien aime les défis. Lors du Mondial dernier, il avait réaliser l'exploit de battre les champions du monde argentin avec l'Arabie saoudite.