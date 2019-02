Foot - Ligue 1 : Strasbourg battu par Angers, Amiens s'impose contre Caen

Irrésistible depuis le début de l'année 2019, Strasbourg a subi un coup d'arrêt inattendu en s'inclinant à domicile face à Angers (2-1), samedi lors de la 24e journée de Ligue 1.

Le RCSA, a dominé la rencontre mais s'est montré inefficace et a cédé face à de solides Angevins, qui l'ont emporté grâce aux deux premiers buts en L1 du jeune attaquant Wilfried Kanga (35e, 55e). Sanjin Prcic a réduit le score, en vain (87e). Le Racing, qui avait remporté huit de ses neuf dernières rencontres, dont quatre en championnat, recule d'un rang et pointe à la 7e place (35 points). Les Alsaciens comptent toutefois un match en retard face à Saint-Etienne, concurrent direct pour les places européennes qu'ils iront défier mercredi. De son côté, Angers remonte à la 12e place, et compte 12 points d'avance sur le barragiste Caen. De bon augure pour le maintien.

Caen s'enfonce. Lors d'un match crucial dans la lutte pour le maintien, Amiens s'est imposé 1-0 à domicile contre Caen. Les hommes de Christophe Pélissier sortent de la zone rouge grâce à un but de la tête de Konaté, et remontent à la 16e place du classement. Caen, 18e, a perdu son quatrième match consécutif.

Plus tôt dans la journée, le PSG s'était imposé 1-0 contre Bordeaux, mais la victoire a été gâchée par l'inquiétude engendrée par la sortie sur blessure d'Edinson Cavani, buteur, à trois jours du choc de Ligue des champions contre Manchester United.