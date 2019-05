Foot : Zidane prend la défense de Valverde, fragilisé au Barça

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a pris samedi la défense de son homologue barcelonais Ernesto Valverde, fragilisé par l'humiliation européenne subie mardi à Liverpool (4-0) mais auteur d'un travail "phénoménal" au Barça, selon le technicien français.

"Ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait de manière phénoménale", a estimé Zidane en conférence de presse à la veille de l'avant-dernière journée de Liga et d'un match Real Sociedad-Real Madrid dimanche. "Ce n'est pas à moi de dire si (les critiques) sont injustes ou pas injustes. Il sait comment ça se passe dans ce métier. Mais on ne peut pas mettre en doute tout ce qu'il a accompli, tout le travail fourni", a ajouté l'entraîneur merengue.

Valverde est sous contrat jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option

Valverde, qui a remporté deux Championnats d'Espagne en autant de saisons sur le banc du FC Barcelone, a été durement ébranlé par deux éliminations renversantes en Ligue des champions : contre l'AS Rome en quarts l'an dernier (4-1, 0-3) puis contre Liverpool mardi en demi-finales (3-0, 0-4). Au point que la presse espagnole spécule sur un possible départ du technicien, pourtant sous contrat jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option.

Pour Zidane, les affres du Barça et les nombreux retournements de situation observés cette saison en Ligue des champions rehaussent le mérite du Real, qui a remporté quatre des cinq dernières C1, dont trois d'affilée sous le premier mandat de "ZZ" (2016-2018). "Personne ne nous enlèvera ce que nous avons accompli", a lancé le Français. "Surtout que la Ligue des champions, comme nous l'avons vu cette année, est très, très compliquée, très difficile. C'est une compétition impressionnante, où tout peut arriver, et nous l'avons vécu nous-mêmes parce que nous l'avons gagnée dans la douleur."

Interrogé pour savoir si cette édition 2018-2019 était la plus belle jamais vue, Zidane a reconnu avoir pris beaucoup de plaisir en regardant les rencontres. "Je ne sais pas si c'est l'une des plus belles de l'histoire. En tout cas il y a eu des rebondissements, ça c'est sûr. Peut-être encore plus que les précédentes années", a-t-il fait valoir.