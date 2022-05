«Vous m'avez porté chance» : Olivier Giroud évoque sa dernière sélection... grâce à Europe 1

Récent vainqueur du championnat italien cette saison avec le Milan AC, Olivier Giroud ne figure pas dans la liste de Didier Deschamps pour les matches de l'équipe de France de foot en juin prochain. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus pourrait être résigné, mais l'attaquant français de 35 ans n'a pas dit son dernier mot. Dans une interview exclusive accordée à Europe 1 cette semaine, Olivier Giroud ne ferme pas la porte à la sélection. "Pourquoi aurais-je changé d'avis en quelques semaines ? Je suis à disposition de l'équipe de France, et on verra ce que réserve le futur", affirme-t-il sur notre antenne.

Une déclaration qui fait écho à celle que le joueur avait tenu en mars dernier sur Europe 1, quelques jours avant d'être finalement rappelé par le sélectionneur en raison du forfait de Karim Benzema. "En quelque sorte, vous m'avez porté chance, même si je ne suis pas superstitieux", plaisante celui qui n'est plus qu'à trois buts du record de Thierry Henry en Bleus. "C'était cool de revenir, et de pouvoir me rapprocher de ce record", admet l'ancien Montpelliérain, qui avait alors marqué deux buts pour son retour sous le maillot tricolore.

Mbappé au PSG : "C'est bien pour la France"

Si Karim Benzema est l'un de ses concurrents principaux, statistiquement, son adversaire le plus dangereux en équipe de France se nomme Kylian Mbappé. Les deux hommes avaient eu un échange aigre-doux avant l'Euro 2020, mais tout est apaisé depuis. Olivier Giroud a d'ailleurs suivi comme tout le monde le feuilleton Mbappé et son engagement renouvelé avec le Paris Saint-Germain. Il respecte le choix de la star parisienne : "C'est bien pour la France, c'est bien pour la Ligue 1 et pour le PSG, il est heureux à Paris et j'espère pour lui qu'il gardera le même niveau."

Après quelques jours de vacances, Olivier Giroud reprendra le collier avec pour objectif, toujours, de faire partie de la prochaine liste de Didier Deschamps mi-septembre, à deux mois de la Coupe du monde au Qatar.