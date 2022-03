Équipe de France : Benzema forfait, Giroud rappelé

Didier Deschamps est décidément fan des come-back, en particulier ceux des attaquants. Après avoir rappelé Karim Benzema, en mai 2021, après cinq ans d'absence, le sélectionneur a décidé de convoquer Olivier Giroud. L'attaquant du Milan AC, écarté de la sélection depuis le dernier Euro, revient en Bleu pour pallier le forfait de Karim Benzema.

Olivier Giroud est appelé chez les Bleus en remplacement de Karim Benzema, forfait. #FiersdetreBleushttps://t.co/LmWjTCG2bK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2022

Adulé à Milan

L'attaquant du Real Madrid, blessé au mollet, est donc contraint de déclarer forfait pour les deux prochains matchs amicaux de l'Équipe de France prévus contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars prochains. Alors qu'on croyait Olivier Giroud définitivement écarté de la sélection après avoir été sorti du onze au profit de Karim Benzema et après des propos polémiques sur Kylian Mbappé, l'attaquant de 35 ans fait donc son grand retour huit mois après.

Et ce retour ne doit rien au hasard. Après trois et saisons et demi à Chelsea, le Grenoblois a rejoint l'été dernier le Milan AC. Actuellement leader de Série A, les Milanais doivent une partie de leur salut au Français puisqu'il a déjà inscrit onze buts cette saison, dont deux dans le derby contre l'Inter et à Naples.

Dans un entretien qui sera diffusé ce samedi soir sur Europe 1, Olivier Giroud assurait "ne pas faire une croix sur l'Équipe de France". Il a visiblement bien fait.