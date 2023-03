EXCLU EUROPE 1 : «L'histoire n'est pas finie», Olivier Giroud révèle vouloir poursuivre avec les Bleus

C'est désormais le nouveau doyen de l'équipe de France de football. Sélectionné par Didier Deschamps pour les qualifications de l'Euro 2024, Olivier Giroud prolonge son aventure avec les Bleus là où d'autres joueurs de sa génération ont fait le choix de se retirer à l'instar de Steve Mandanda ou encore de Karim Benzema. À 36 ans, l'attaquant du Milan AC a déclaré dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1) ne pas vouloir s'arrêter de sitôt avec la sélection nationale malgré l'arrivée d'une nouvelle génération.

"C'est toujours un bonheur d'être parmi cette équipe, chez les Bleus à Clairefontaine. L'histoire n'est pas n'est pas finie, j'ai encore envie", a-t-il annoncé en exclusivité au micro de Jean-François Pérès et de Céline Géraud. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France veut continuer d'"apporter sa pierre à l'édifice". Et les échéances à venir ne manqueront pas pour celui qui se fait désormais surnommer "le grand frère" par ses coéquipiers en bleu. À commencer par le match de vendredi face aux Pays-Bas (à suivre direct et en intégralité dans Europe 1 Sport).

Pour "mes enfants"

Le Mondial au Qatar, en décembre dernier, aurait pu marquer la fin de Giroud sous le maillot tricolore. Mais l'attaquant en a décidé autrement malgré les recommandations de sa famille et de ses amis : "Je me suis posé la question, c'est assez logique, surtout que des proches me disaient : 'Voilà, finis comme ça'. C'était l'idéal de s'arrêter après une finale, une Coupe du monde réussie avec ce record battu", a-t-il expliqué. Olivier Giroud n'a pas voulu imiter ses plus proches fidèles en équipe de France comme Hugo Lloris ou Blaise Matuidi. Il n'a pas souhaité être "orienté par le fait que des amis proches arrêtent la sélection, des joueurs avec qui (il a) passé plus de dix ans", et ce, même si ça l'a "fait réfléchir".

Ses enfants, aussi, ont participé de ce choix. Il l'affirme même : ce sont eux qui l'ont poussé à continuer : "J'ai envie de donner du plaisir à mes enfants", a livré en exclusivité le meilleur buteur des Bleus dans Europe 1 Sport. Finalement, c'est le "cœur" qui a parlé pour l'attaquant des Bleus qui n'a pas du tout la tête à la retraite internationale.

L'Euro 2024, et plus si affinité ?

Olivier Giroud ne s'est pour le moment pas fixé de limite. Il entend prolonger l'aventure sous le maillot tricolore a minima jusqu'à l'Euro 2024 qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Autre événement que pourrait viser l'attaquant Milanais : les Jeux olympiques de Paris 2024 : "Je n'y avais pas pensé", s'étonne le protégé de Didier Deschamps qui pourrait ainsi songer à se rendre disponible pour participer à la compétition. Pour rappel, trois joueurs de plus de 23 ans peuvent évoluer avec leur sélection nationale pour le football aux JO.

"Ce serait génial de jouer des Jeux Olympiques, de participer à des Jeux Olympiques pour mon pays, évidemment. C'est quelque chose qui manquait à mon palmarès", a ensuite réagi Olivier Giroud. Mais pour le moment, l'ancien buteur d'Arsenal se projette sur le match de vendredi, face aux Pays-Bas, à l'occasion des qualifications pour l'Euro 2024.